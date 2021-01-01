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Apple iPhone 13 mini против iPhone 11

Эпл Айфон 13 мини
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 13 mini
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Apple iPhone 13 mini с экраном 5.4" и чипом Apple A15 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 25 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • На 46% выше плотность пикселей (476 vs 326 PPI)
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (801 против 646 нит)
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.1% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 11.5 мм уже
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Весит на 53 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 704 мАч более емким аккумулятором – 3110 против 2406 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 13 mini
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 5.4 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 476 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Защита дисплея Ceramic Shield Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 79%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Максимальная яркость
iPhone 13 mini +24%
801 нит
iPhone 11
646 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 131.5 мм 150.9 мм
Ширина 64.2 мм 75.7 мм
Толщина 7.65 мм 8.3 мм
Вес 141 грамм 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone 13 mini +8%
85.1%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 13 мини и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A13 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.66 ГГц: Lightning
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple A13 Bionic GPU
FLOPS - ~736 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
463318
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
534184
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15 iOS 13 (С обновлением до iOS 14.4)

Батарея

Характеристики
Объем 2406 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
15:29 ч.
Время просмотра видео
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
18:43 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 13 mini vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 13 mini
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Apple iPhone 13 mini, а если автономность – то Apple iPhone 11.

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