Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 сентября 2021 года Apple iPhone 13 с экраном 6.1" и чипом Apple A15 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 12 mini, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.