Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 14 Pro Max vs iPhone 12 Pro – что лучше выбрать?

Apple iPhone 14 Pro Max против iPhone 12 Pro

Эпл Айфон 14 Про Макс
VS
Эпл Айфон 12 Про
Apple iPhone 14 Pro Max
Apple iPhone 12 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A16 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12 Pro, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики iPhone 14 Pro Max были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 1508 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 2815 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Показывает на 52% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Смартфон на 2 года новее
  • На 24% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1978 и 1601 баллов
Причины выбрать Apple iPhone 12 Pro
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 14 Pro Max
vs
iPhone 12 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1284 x 2778 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1200 нит -
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88.4% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 277 Гц
Время отклика - 3.6 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 14 Pro Max
н/д
iPhone 12 Pro
801 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160.7 мм 146.7 мм
Ширина 77.6 мм 71.5 мм
Толщина 7.9 мм 7.4 мм
Вес - 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый Серебристый, Графитовый, Золотой, "Тихоокеанский синий"
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 14 Про Макс и Эпл Айфон 12 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A14 Bionic
Макс. частота - 3100 МГц
CPU-ядер - 6 (2 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 1.8 ГГц: Icestorm
- 2 ядра по 3.1 ГГц: Firestorm
Размер транзистора - 5 нанометров
Графика - Apple GPU
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Количество каналов - 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 14 Pro Max +52%
1091717
iPhone 12 Pro
720543
CPU - 185695
GPU - 285023
Memory - 118389
UX - 131689
Total score 1091717 720543
3DMark Wild Life Performance
Stability - 76%
Graphics test - 43 FPS
Graphics score - 7335
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16 iOS 14.1 (С обновлением до iOS 15.5)
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4323 мАч 2815 мАч
Мощность зарядки 27 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (59% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:54 ч.
Просмотр видео - 12:40 ч.
Игры - 05:32 ч.
Режим ожидания - 104 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Pro Max vs Apple iPhone 12 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4290 x 2800
Зум Оптический, 3x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 12 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 -
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 12 Pro Max и iPhone 14 Pro Max
2. iPhone 13 Pro Max и iPhone 14 Pro Max
3. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) и iPhone 14 Pro Max
4. iPhone 11 Pro и iPhone 12 Pro
5. iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Pro
6. iPhone 13 Pro Max и iPhone 12 Pro
7. iPhone 12 и iPhone 12 Pro
8. Pixel 6 и iPhone 12 Pro

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры