Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 14 Pro vs iPhone 13 mini – что лучше выбрать?

Apple iPhone 14 Pro против iPhone 13 mini

Эпл Айфон 14 Про
VS
Эпл Айфон 13 мини
Apple iPhone 14 Pro
Apple iPhone 13 mini

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 7 сентября 2022 года Apple iPhone 14 Pro с экраном 6.1" и чипом Apple A16 Bionic, против 5.4-дюймового Apple iPhone 13 mini, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 112% выше максимальная яркость экрана (1790 против 844 нит)
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 794 мАч более емким аккумулятором – 3200 против 2406 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 12% лучшая автономность (36:11 vs 32:15 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 1 год новее
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
Причины выбрать Apple iPhone 13 mini
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.3 мм уже
  • Весит на 65 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 14 Pro
vs
iPhone 13 mini

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.4 дюймов
Разрешение 1179 x 2556 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 476 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 1000 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1200 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 87% 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.7%
ШИМ (PWM) 240 Гц 510 Гц
Время отклика 1 мс 4.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone 14 Pro +112%
1790 нит
iPhone 13 mini
844 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 147.5 мм 131.5 мм
Ширина 71.5 мм 64.2 мм
Толщина 7.85 мм 7.65 мм
Вес 206 граммов 141 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 14 Про и Эпл Айфон 13 мини в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic Apple A15 Bionic
Макс. частота 3460 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU - 1200 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 14 Pro +13%
5307
iPhone 13 mini
4679
AnTuTu Benchmark 9
iPhone 14 Pro +24%
961338
iPhone 13 mini
773815
CPU 242087 193760
GPU 419508 347737
Memory 162089 108337
UX 144728 131541
Total score 961338 773815
3DMark Wild Life Performance
iPhone 14 Pro +10%
9862
iPhone 13 mini
8937
Stability 79% 77%
Graphics test 59 FPS 53 FPS
Graphics score 9862 8937
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 16 iOS 15 (С обновлением до iOS 16)
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3200 мАч 2406 мАч
Мощность зарядки 23 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Да (61% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:41 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:35 ч. 10:48 ч.
Просмотр видео 15:45 ч. 11:55 ч.
Игры 06:03 ч. 05:14 ч.
Режим ожидания 120 ч. 124 ч.
Общая автономность
iPhone 14 Pro +12%
36:11 ч.
iPhone 13 mini
32:15 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 14 Pro vs Apple iPhone 13 mini
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 3x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4", Sony IMX372 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 13 mini от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone 14 Pro +2%
89.5 дБ
iPhone 13 mini
87.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.97 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.98 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (25%)
3 (75%)
Всего проголосовало: 4

Сравнения с конкурентами

1. Apple iPhone 11 Pro или iPhone 14 Pro
2. Apple iPhone 13 Pro Max или iPhone 14 Pro
3. Apple iPhone 14 Pro Max или iPhone 14 Pro
4. Google Pixel 6 или Apple iPhone 14 Pro
5. Apple iPhone 14 Plus или iPhone 14 Pro
6. Apple iPhone XR или iPhone 13 mini
7. Apple iPhone 12 Pro или iPhone 13 mini
8. Apple iPhone 13 Pro Max или iPhone 13 mini
9. Apple iPhone X или iPhone 13 mini
10. Apple iPhone 12 mini или iPhone 13 mini

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры