Главная > Сравнение смартфонов > iPhone 15 Pro Max vs iPhone 15 Plus – что лучше выбрать?

Apple iPhone 15 Pro Max против iPhone 15 Plus

85 из 100
Apple iPhone 15 Pro Max
VS
76 из 100
Apple iPhone 15 Plus
Apple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 15 Plus

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A17 Pro, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Plus, который имеет процессор Apple A16 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Комплектуется на 522 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 4330 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 20W)
Причины выбрать Apple iPhone 15 Plus
  • Весит на 20 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 15 Pro Max
vs
iPhone 15 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 2000 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 160.9 мм
Ширина 76.7 мм 77.8 мм
Толщина 8.25 мм 7.8 мм
Вес 221 грамм 201 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Apple iPhone 15 Pro Max и Apple iPhone 15 Plus в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A17 Pro Apple A16 Bionic
Макс. частота 3700 МГц 3460 МГц
CPU-ядер - 6 (2 + 4)
Архитектура - - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора - 4 нанометра
Графика - Apple A16 GPU
GPU-ядер - 640
Частота GPU - 1398 МГц
FLOPS - ~1789.4 Гфлопс
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17 iOS 17

Батарея

Объем 4852 мАч 4330 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 15 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП) 2 (48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 15 Pro Max более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. iPhone 15 Pro Max vs Galaxy S23 Ultra
2. iPhone 15 Pro Max vs Galaxy Z Flip 5
3. iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max
4. iPhone 15 Pro Max vs iPhone 15 Pro
5. iPhone 15 Pro Max vs iPhone 13 Pro Max
6. iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Plus
7. iPhone 15 Plus vs Galaxy S23
8. iPhone 15 Plus vs iPhone 15
9. iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Pro
10. iPhone 15 Plus vs Galaxy S23 Plus
Сравнить другие смартфоны (1200+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры