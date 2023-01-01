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Apple iPhone 15 Plus

Apple iPhone 15 Plus
  • Дисплей: 6.7" OLED - 1290 x 2796
  • Чип: Apple A16 Bionic
  • Камера: 2 (48 MP + 12 MP)
  • Батарея: 4330 мАч
  • OS: iOS 17
  • Вес: 201 г.

Обзор

Дисплей
70
Камера
75
Производительность
80*
Игры
n/a
Батарея
78*
Коммуникации
78
Итоговая оценка
76*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей
  • Отлично выглядит и имеет действительно хорошую влагозащиту
  • Прекрасная камера с оптической стабилизацией
  • Порт USB-C имеет поддержку передачи изображения
  • Скорость зарядки осталась на прежнем уровне, что разочаровывает

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 15 Plus

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 88%
Особенности - DCI-P3

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 15 Plus
Высота 160.9 мм
Ширина 77.8 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый, Розовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
88%

Производительность

Все характеристики чипа Apple iPhone 15 Plus и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A16 Bionic
Макс. частота 3460 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Apple A16 GPU
GPU-ядер 640
Частота GPU 1398 МГц
FLOPS ~1789.4 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17

Батарея

Объем 4330 мАч
Макс. мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 15 Plus
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
4G сети LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 15 Plus могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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