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Apple iPhone X против iPhone 14 Pro

Эпл Айфон X
VS
Эпл Айфон 14 Про
Apple iPhone X
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2017 года Apple iPhone X с экраном 5.8" и чипом Apple A11 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Весит на 32 грамма меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • На 198% выше максимальная яркость экрана (1790 против 600 нит)
  • Показывает в 2.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 60% лучшая автономность (36:11 vs 22:33 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 5 лет и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A16 Bionic

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone X
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1125 x 2436 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 87%
Особенности - Always-On Display - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.3% 99.8%
ШИМ (PWM) 240 Гц 240 Гц
Время отклика 2.2 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone X
600 нит
iPhone 14 Pro +198%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 143.6 мм 147.5 мм
Ширина 70.9 мм 71.5 мм
Толщина 7.7 мм 7.85 мм
Вес 174 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Серебристый, Серый космос Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone X
82.9%
iPhone 14 Pro +5%
87%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон X и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic Apple A16 Bionic
Макс. частота 2390 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 10 нанометров 4 нанометра
Графика Apple GPU Apple GPU
FLOPS ~325 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone X
931
iPhone 14 Pro +99%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone X
2389
iPhone 14 Pro +122%
5307
AnTuTu Benchmark 9
iPhone X
379237
iPhone 14 Pro +153%
961338
CPU 124881 242087
GPU 115568 419508
Memory 60636 162089
UX 79405 144728
Total score 379237 961338
3DMark Wild Life Performance
iPhone X
3553
iPhone 14 Pro +178%
9862
Stability 62% 79%
Graphics test 21 FPS 59 FPS
Graphics score 3553 9862
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11.1 (С обновлением до iOS 16) iOS 16
Размер системы из коробки 5.3 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2716 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 07:08 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 09:17 ч. 15:45 ч.
Игры 04:04 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 84 ч. 120 ч.
Общая автономность
iPhone X
22:33 ч.
iPhone 14 Pro +60%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone X vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3472 x 2063 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS -
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
iPhone X
101
iPhone 14 Pro +42%
143
Качество видео
iPhone X
89
iPhone 14 Pro +67%
149
Итоговая оценка камеры
iPhone X
97
iPhone 14 Pro +51%
146

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 16 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone X
85.3 дБ
iPhone 14 Pro +5%
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Ноябрь 2017 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.87 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.97 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro более удачной покупкой.

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