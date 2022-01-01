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Apple iPhone XR против iPhone 14 Pro Max

Эпл Айфон XR
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Apple iPhone XR
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 49 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Весит на 46 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • На 174% выше максимальная яркость экрана (1751 против 640 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1381 мАч более емким аккумулятором – 4323 против 2942 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • На 39% лучшая автономность (45:56 vs 33:02 часов)
  • На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Тонкие рамки – на 9.3% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone XR
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 625 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 79% 88.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% 99.9%
ШИМ (PWM) Не обнаружено 240 Гц
Время отклика 32.8 мс 1 мс
Контрастность 1920:1 ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
iPhone XR
640 нит
iPhone 14 Pro Max +174%
1751 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 150.9 мм 160.7 мм
Ширина 75.7 мм 77.6 мм
Толщина 8.3 мм 7.85 мм
Вес 194 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR
79%
iPhone 14 Pro Max +12%
88.3%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A16 Bionic
Макс. частота 2490 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Размер транзистора 7 нанометров 4 нанометра
Графика Apple A12 Bionic GPU Apple GPU
Частота GPU 1100 МГц -
FLOPS ~560 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR
1113
iPhone 14 Pro Max +68%
1873
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR
2214
iPhone 14 Pro Max +144%
5395
AnTuTu Benchmark 9
iPhone XR
505791
iPhone 14 Pro Max +90%
960088
CPU 142301 242019
GPU 188718 407261
Memory 70367 167432
UX 104916 145864
Total score 505791 960088
3DMark Wild Life Performance
iPhone XR
5245
iPhone 14 Pro Max +87%
9802
Stability 68% 82%
Graphics test 31 FPS 58 FPS
Graphics score 5245 9802
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 16) iOS 16
Размер системы из коробки 11.1 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:43 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:16 ч. 15:02 ч.
Просмотр видео 12:45 ч. 21:10 ч.
Игры 05:10 ч. 07:12 ч.
Режим ожидания 123 ч. 156 ч.
Общая автономность
iPhone XR
33:02 ч.
iPhone 14 Pro Max +39%
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 8000 x 6000
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Quad LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE
Тип USB No -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone XR
87.3 дБ
iPhone 14 Pro Max +2%
89 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 Pro Max более удачной покупкой.

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