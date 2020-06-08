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Apple iPhone XR против SE (2020)

Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR
VS
Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1121 мАч более емким аккумулятором – 2942 против 1821 мАч
  • На 32% лучшая автономность (78 vs 59 часов)
  • Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Весит на 46 граммов меньше
  • На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 1136 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XR и Apple iPhone SE (2020)

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 828 x 1792 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79% 65.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XR +6%
707 нит
iPhone SE (2020)
670 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 150.9 мм 138.4 мм
Ширина 75.7 мм 67.3 мм
Толщина 8.3 мм 7.3 мм
Вес 194 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XR +21%
79%
iPhone SE (2020)
65.4%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XR и Эпл Айфон SE (2020) в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XR
1136
iPhone SE (2020) +18%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XR
2255
iPhone SE (2020) +55%
3486
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XR
421197
iPhone SE (2020) +14%
478679

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 11.1 ГБ 8.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2942 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:43 ч. 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XR
13:04 ч.
iPhone SE (2020) +3%
13:39 ч.
Время просмотра видео
iPhone XR +76%
15:08 ч.
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XR +49%
15:03 ч.
iPhone SE (2020)
10:07 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XR vs Apple iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Примеры - Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 20 16

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XR
77.4 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Музыка
iPhone XR
75.6 дБ
iPhone SE (2020)
н/д
Звонок
iPhone XR
80.1 дБ
iPhone SE (2020)
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2018 года Апрель 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2018 года Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Apple iPhone SE (2020), а если батарея – то Apple iPhone XR.

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49 (51%)
47 (49%)
Всего проголосовало: 96

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

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Семён 08 июня 2020 11:03
Хочу сообщить об ошибке. У IPhone SE 2020 ЕСТЬ стереозвук, а у вас указано, что он воспроизводит монозвук.
+4 Ответить
Root 08 июня 2020 12:01
Спасибо, поправили спецификации
0 Ответить
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