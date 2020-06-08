Apple iPhone XR против SE (2020)
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone SE (2020), который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 20 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone XR
- На 1.4" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 1121 мАч более емким аккумулятором – 2942 против 1821 мАч
- На 32% лучшая автономность (78 vs 59 часов)
- Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 1 год и 8 месяцев новее
- Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
- Весит на 46 граммов меньше
- На 18% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1341 и 1136 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
70
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XR и Apple iPhone SE (2020)
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.1 дюймов
|4.7 дюймов
|Разрешение
|828 x 1792 пикселей
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79%
|65.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|138.4 мм
|Ширина
|75.7 мм
|67.3 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.3 мм
|Вес
|194 грамма
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2490 МГц
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1136
iPhone SE (2020) +18%
1341
Geekbench 5 (многоядерный)
2255
iPhone SE (2020) +55%
3486
AnTuTu Benchmark 8
421197
iPhone SE (2020) +14%
478679
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|11.1 ГБ
|8.4 ГБ
Батарея
|Объем
|2942 мАч
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:04 ч.
iPhone SE (2020) +3%
13:39 ч.
Время просмотра видео
iPhone XR +76%
15:08 ч.
8:56 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XR +49%
15:03 ч.
10:07 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Эффект "боке"
|- Эффект "боке"
|Примеры
|-
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
103
103
Качества видео
96
iPhone SE (2020) +2%
98
Итоговая оценка камеры
101
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
|- Зарядка
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|20
|16
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
77.4 дБ
Музыка
75.6 дБ
Звонок
80.1 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Apple iPhone SE (2020), а если батарея – то Apple iPhone XR.
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