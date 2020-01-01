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Apple iPhone SE (2020) против iPhone 11

Эпл Айфон SE (2020)
Apple iPhone SE (2020)
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 апреля 2020 года Apple iPhone SE (2020) с экраном 4.7" и чипом Apple A13 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2020)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.4 мм уже
  • Смартфон на 7 месяцев новее
  • Весит на 46 граммов меньше
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Комплектуется на 1289 мАч более емким аккумулятором – 3110 против 1821 мАч
  • На 1.4" большая диагональ экрана
  • На 59% лучшая автономность (94 vs 59 часов)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Тонкие рамки – на 13.6% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR4X
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone SE (2020) и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 16:9 19.5:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 79%
Особенности - - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone SE (2020) +4%
670 нит
iPhone 11
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 138.4 мм 150.9 мм
Ширина 67.3 мм 75.7 мм
Толщина 7.3 мм 8.3 мм
Вес 148 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone SE (2020)
65.4%
iPhone 11 +21%
79%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2020) и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 6 6
Частота 2650 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2020)
1341
iPhone 11 +1%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2020)
3486
iPhone 11 +1%
3527
AnTuTu Benchmark 8
iPhone SE (2020)
478679
iPhone 11 +8%
518333

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:32 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2020)
13:39 ч.
iPhone 11 +14%
15:29 ч.
Время просмотра видео
iPhone SE (2020)
8:56 ч.
iPhone 11 +115%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
iPhone SE (2020)
10:07 ч.
iPhone 11 +73%
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2020) vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 1 (12 МП) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone SE (2020)
н/д
iPhone 11
71.2 дБ
Музыка
iPhone SE (2020)
н/д
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
iPhone SE (2020)
н/д
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 11. У него лучшие батарея, камера, коммуникации и корпус.

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