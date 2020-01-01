Apple iPhone SE (2020) имеет узнаваемый дизайн, это один из немногих смартфонов с кнопкой “Домой” под экраном со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он выглядит устаревшим по сравнению с другими современными моделями из-за того, что верхняя и нижняя рамки отбирают огромную долю передней панели.