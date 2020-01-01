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Apple iPhone SE (2020)

Apple iPhone SE (2020)
Дисплей
63
Производительность
79
Батарея
56
Камера
66
Итоговая оценка
73
Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Retina-экран с широким диапазоном цветов и высокой яркостью
  • Отличная камера с оптическим стабилизатором
  • Очень быстрый процессор с 4-ядерной графикой
  • Быстро заряжается как по проводу, так и без
  • Есть поддержка eSIM
  • Только один объектив основной камеры
  • Нет сканера лица
  • Небольшая диагональ экрана

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон SE (2020)
63

Экран

Тип IPS LCD
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
667 нит
71

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone SE (2020)
Инфо
Высота 138.4 мм
Ширина 67.3 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 148 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
65.4%

Apple iPhone SE (2020) имеет узнаваемый дизайн, это один из немногих смартфонов с кнопкой “Домой” под экраном со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он выглядит устаревшим по сравнению с другими современными моделями из-за того, что верхняя и нижняя рамки отбирают огромную долю передней панели.

79

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон SE (2020) и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
CPU ядер 6
Частота 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
3414
AnTuTu Benchmark 8
463819
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 8.4 ГБ

Смартфон вышел на последней версии операционной системы iOS, так что он будет получать актуальные обновления на протяжении последующих 5 лет. Он работает быстро и без зависаний.

56

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:32 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 60 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:39 ч.
Время просмотра видео
8:56 ч.
Время разговора (3G)
10:07 ч.
66

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone SE (2020)
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
103
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
101

Один объектив основной камеры сильно ограничивает ее функционал, однако портретные фотографии вы сможете делать. Главным достоинством является четкость и детализация снимков, а также отличная цветопередача.

75

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.98 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone SE (2020) могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone SE (2020)

Оценка пользователей

4.3 из 5 баллов (38 голосов)

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