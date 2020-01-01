Apple iPhone SE (2020)
Дисплей
63
Производительность
79
Батарея
56
Камера
66
Итоговая оценка
73
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Retina-экран с широким диапазоном цветов и высокой яркостью
- Отличная камера с оптическим стабилизатором
- Очень быстрый процессор с 4-ядерной графикой
- Быстро заряжается как по проводу, так и без
- Есть поддержка eSIM
- Только один объектив основной камеры
- Нет сканера лица
- Небольшая диагональ экрана
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон SE (2020)
63
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
Тесты дисплея
Максимальная яркость
667 нит
71
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|Ширина
|67.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
65.4%
Apple iPhone SE (2020) имеет узнаваемый дизайн, это один из немногих смартфонов с кнопкой “Домой” под экраном со встроенным датчиком отпечатков пальцев. Он выглядит устаревшим по сравнению с другими современными моделями из-за того, что верхняя и нижняя рамки отбирают огромную долю передней панели.
79
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning ), 4 ядра по 1.8 ГГц(Thunder)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
3414
AnTuTu Benchmark 8
463819
95
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|8.4 ГБ
Смартфон вышел на последней версии операционной системы iOS, так что он будет получать актуальные обновления на протяжении последующих 5 лет. Он работает быстро и без зависаний.
56
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:32 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 60 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
13:39 ч.
Время просмотра видео
8:56 ч.
Время разговора (3G)
10:07 ч.
66
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone SE (2020) от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
103
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
101
Один объектив основной камеры сильно ограничивает ее функционал, однако портретные фотографии вы сможете делать. Главным достоинством является четкость и детализация снимков, а также отличная цветопередача.
75
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.98 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods (Lightning)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone SE (2020) могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Apple iPhone SE (2020)
Оценка пользователей
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy S10e vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone XR vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone XS vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone 11 vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone 8 vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone 8 Plus vs Apple iPhone SE (2020)
- Apple iPhone X vs Apple iPhone SE (2020)
- OnePlus 8 vs Apple iPhone SE (2020)