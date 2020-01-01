Главная > Сравнение смартфонов > iPhone XS vs iPhone 12 – что лучше выбрать?

Apple iPhone XS против iPhone 12

Эпл Айфон XS
Apple iPhone XS
VS
Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS с экраном 5.8" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 12, который имеет процессор Apple A14 Bionic и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Показывает на 30% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более энергоэффективный CPU
  • На 38% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1550 и 1122 баллов)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS и Apple iPhone 12

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 5.8 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 2436 x 1125 пикселей 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло -
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 86%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XS +6%
667 нит
iPhone 12
631 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 143.6 мм 146.7 мм
Ширина 70.9 мм 71.5 мм
Толщина 7.7 мм 7.4 мм
Вес 177 граммов 164 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS
82.9%
iPhone 12 +4%
86%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон XS и Эпл Айфон 12 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A14 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 3100 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Apple GPU Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XS
1122
iPhone 12 +38%
1550
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XS
2867
iPhone 12 +46%
4185
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS
454382
iPhone 12 +30%
588935

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 14
Размер системы из коробки 11.8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 2658 мАч 2775 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:40 ч. -
Быстрая зарядка Да (50% за 60 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XS
10:20 ч.
iPhone 12
н/д
Время просмотра видео
iPhone XS
11:21 ч.
iPhone 12
н/д
Время разговора (3G)
iPhone XS
14:10 ч.
iPhone 12
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS vs Apple iPhone 12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4290 x 2800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4290 x 2800
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB - 2
Функции USB - Зарядка
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XS
71 дБ
iPhone 12
н/д
Музыка
iPhone XS
75 дБ
iPhone 12
н/д
Звонок
iPhone XS
78 дБ
iPhone 12
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 12. У него лучшие производительность, камера и коммуникации.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
3 (60%)
2 (40%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях