Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS с экраном 5.8" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 61 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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