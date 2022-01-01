Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 июля 2022 года Asus Zenfone 9 с экраном 5.9" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.