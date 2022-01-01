Google Pixel 4 XL против Apple iPhone XR
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
- Комплектуется на 758 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2942 мАч
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
- На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Современный порт USB Type-C
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
- На 42% лучшая автономность (33:02 vs 23:13 часов)
- На 61% выше максимальная яркость экрана (705 против 438 нит)
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
- На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1117 и 631 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
62
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
61
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
83
70
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|IPS LCD
|Размер
|6.3 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3040 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|537 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.3%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
|Цветовой охват sRGB
|99.9%
|100%
|ШИМ (PWM)
|367 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|3.4 мс
|32.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|1920:1
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|150.9 мм
|Ширина
|75.1 мм
|75.7 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.3 мм
|Вес
|193 грамма
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Оранжевый
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 855
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2840 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Кэш L3
|2 МБ
|-
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 640
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|585 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~899 Гфлопс
|~560 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
631
iPhone XR +77%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 XL +14%
2527
2216
|CPU
|128136
|136583
|GPU
|189753
|179228
|Memory
|66195
|77872
|UX
|126523
|103093
|Total score
|514621
|498519
|Stability
|-
|68%
|Graphics test
|-
|31 FPS
|Graphics score
|-
|5261
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10 (С обновлением до Android 12)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
|Оболочка UI
|-
|15.4
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3700 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (11 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:20 ч.
|1:43 ч.
|Веб-серфинг
|08:02 ч.
|11:16 ч.
|Просмотр видео
|09:03 ч.
|12:45 ч.
|Игры
|04:39 ч.
|05:10 ч.
|Режим ожидания
|81 ч.
|123 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|119°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 16 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|22 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.09"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
103
Качество видео
96
Итоговая оценка камеры
101
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|12
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2019 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2019 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4 XL, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Apple iPhone XR.
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