Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 4 XL vs iPhone XR – что лучше выбрать?

Google Pixel 4 XL против Apple iPhone XR

Гугл Пиксель 4 XL
VS
Эпл Айфон XR
Google Pixel 4 XL
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 октября 2019 года Google Pixel 4 XL с экраном 6.3" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 4 XL
  • Комплектуется на 758 мАч более емким аккумулятором – 3700 против 2942 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 65% выше плотность пикселей (537 vs 326 PPI)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • POLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • На 42% лучшая автономность (33:02 vs 23:13 часов)
  • На 61% выше максимальная яркость экрана (705 против 438 нит)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Google
  • На 77% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1117 и 631 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 4 XL
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип POLED IPS LCD
Размер 6.3 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3040 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19:9 19.5:9
Плотность пикселей 537 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 81.3% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.9% 100%
ШИМ (PWM) 367 Гц Не обнаружено
Время отклика 3.4 мс 32.8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная 1920:1
Максимальная яркость
Pixel 4 XL
438 нит
iPhone XR +61%
705 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 160.4 мм 150.9 мм
Ширина 75.1 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 193 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Оранжевый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 4 XL +3%
81.3%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 4 XL и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2840 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 585 МГц 1100 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 4 XL
631
iPhone XR +77%
1117
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 4 XL +14%
2527
iPhone XR
2216
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 4 XL +3%
514621
iPhone XR
498519
CPU 128136 136583
GPU 189753 179228
Memory 66195 77872
UX 126523 103093
Total score 514621 498519
3DMark Wild Life Performance
Pixel 4 XL
н/д
iPhone XR
5261
Stability - 68%
Graphics test - 31 FPS
Graphics score - 5261
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 10 (С обновлением до Android 12) iOS 12 (С обновлением до iOS 15.2)
Оболочка UI - 15.4
Размер системы из коробки 13 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3700 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (11 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:20 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:02 ч. 11:16 ч.
Просмотр видео 09:03 ч. 12:45 ч.
Игры 04:39 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 81 ч. 123 ч.
Общая автономность
Pixel 4 XL
23:13 ч.
iPhone XR +42%
33:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 4 XL vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 119° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 16 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 16 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 45 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.09", Sony IMX481 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 32 мм
Размер пикселя 1.22 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.09" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 4 XL
н/д
iPhone XR
103
Качество видео
Итоговая оценка камеры
Pixel 4 XL
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 4 XL
84.3 дБ
iPhone XR +4%
87.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Адаптер USB Type-A на Type-C		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и коммуникации - выбирайте Google Pixel 4 XL, а если программное обеспечение, автономность и звук – то Apple iPhone XR.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Pixel 4 XL против iPhone 11
2. Pixel 4 XL против iPhone 12 Pro Max
3. Pixel 4 XL против iPhone 13 Pro Max
4. Pixel 4 XL против Pixel 6 Pro
5. Pixel 4 XL против Pixel 4a
6. iPhone XR против iPhone 13 Pro
7. iPhone XR против iPhone 11
8. iPhone XR против iPhone 13
9. iPhone XR против iPhone SE (2020)
10. iPhone XR против iPhone 13 mini

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры