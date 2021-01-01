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Google Pixel 6 Pro против Pixel 6

Гугл Пиксель 6 Про
VS
Гугл Пиксель 6
Google Pixel 6 Pro
Google Pixel 6

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.71" и чипом Google Tensor, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • На 25% выше плотность пикселей (512 vs 411 PPI)
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 389 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4614 мАч
  • Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6 Pro
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.71 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.8% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Pixel 6 Pro
807 нит
Pixel 6
807 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.9 мм 158.6 мм
Ширина 75.9 мм 74.8 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 210 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Желтый, Черный Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6 Pro +6%
88.8%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6 Про и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Google Tensor
Макс. частота 2800 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Mali-G78 MP20
Частота GPU 848 МГц 848 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6 Pro
1048
Pixel 6
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 Pro +2%
2856
Pixel 6
2802
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 12
Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея

Характеристики
Объем 5003 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6 Pro vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8700 x 5800
Зум Оптический, 4x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 11.1 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2880 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 6 Pro. У него лучшие дисплей, камера и корпус.

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2 (18.2%)
Всего проголосовало: 11

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