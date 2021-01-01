Google Pixel 6 Pro против Pixel 6
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 19 октября 2021 года Google Pixel 6 Pro с экраном 6.71" и чипом Google Tensor, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
- Камера имеет оптический зум 4x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- На 25% выше плотность пикселей (512 vs 411 PPI)
- На 0.31" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 389 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4614 мАч
- Тонкие рамки – на 5.4% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
97
83
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
81
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
93
89
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
94
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
78
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.71 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3120 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|20:9
|Плотность пикселей
|512 точек на дюйм
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|88.8%
|83.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|163.9 мм
|158.6 мм
|Ширина
|75.9 мм
|74.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|210 граммов
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Желтый, Черный
|Черный, Голубой, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Google Tensor
|Макс. частота
|2800 МГц
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|848 МГц
|848 МГц
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1048
1048
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6 Pro +2%
2856
2802
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
Батарея
|Объем
|5003 мАч
|4614 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (23 Вт)
|Да (21 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|8700 x 5800
|Зум
|Оптический, 4x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|114°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|11.1 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2880
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 6 Pro. У него лучшие дисплей, камера и корпус.
Опрос
9 (81.8%)
2 (18.2%)
Всего проголосовало: 11