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Google Pixel 7 против Pixel 6

Гугл Пиксель 7
VS
Гугл Пиксель 6
Google Pixel 7
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7
н/д
Pixel 6
853 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 158.6 мм
Ширина 73.2 мм 74.8 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 197 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 +2%
84.9%
Pixel 6
83.4%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 и Гугл Пиксель 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Google Tensor
Макс. частота 2850 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Mali-G78 MP20
Частота GPU - 848 МГц
FLOPS - ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 +3%
1068
Pixel 6
1035
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 +8%
3147
Pixel 6
2919
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 +10%
804646
Pixel 6
729390
CPU 216931 187698
GPU 296692 298218
Memory 134893 100887
UX 152600 137683
Total score 804646 729390
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7
н/д
Pixel 6
6367
Stability - 55%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6367
PCMark 3.0 score - 10548
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4355 мАч 4614 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:58 ч.
Просмотр видео - 16:38 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 92 ч.
Общая автономность
Pixel 7
н/д
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2160
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7
н/д
Pixel 6
144
Качество видео
Pixel 7
н/д
Pixel 6
115
Итоговая оценка камеры
Pixel 7
н/д
Pixel 6
132

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера - выбирайте Google Pixel 6, а если автономность – то Google Pixel 7.

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5 (35.7%)
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