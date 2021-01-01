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Google Pixel 6

Google Pixel 6
Дисплей
83
Производительность
79
Батарея
89
Камера
62
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • 90 Гц заметно улучшают плавность работы смартфона
  • Работает на собственном процессоре Google Tensor
  • 50-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией и лазерным автофокусом
  • Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus
  • Есть быстрая беспроводная и обратная зарядка
  • Из коробки получил Android 12
  • Отсутствует телеобъектив для оптического приближения
  • Не комплектуется зарядным устройством
  • Нет места для карты памяти и аудиоразъема для наушников 3.5 мм

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
792 нит
76

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6
Высота 158.6 мм
Ширина 74.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 207 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Голубой, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
79

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP20
Частота GPU 848 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1018
Geekbench 5 (многоядерный)
2723
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
89

Батарея

Характеристики
Объем 4614 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 6
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
94

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 6

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (8 голосов)

Сравнения с конкурентами

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