Google Pixel 6 Дисплей 83 Производительность 79 Батарея 89 Камера 62 Итоговая оценка 78 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки 90 Гц заметно улучшают плавность работы смартфона

Работает на собственном процессоре Google Tensor

50-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией и лазерным автофокусом

Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus

Есть быстрая беспроводная и обратная зарядка

Из коробки получил Android 12 Отсутствует телеобъектив для оптического приближения

Не комплектуется зарядным устройством

Нет места для карты памяти и аудиоразъема для наушников 3.5 мм

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 411 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 83.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 792 нит

76 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6 Высота 158.6 мм Ширина 74.8 мм Толщина 8.9 мм Вес 207 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Голубой, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83.4%

79 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP20 Частота GPU 848 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1018 Geekbench 5 (многоядерный) 2723

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

89 Батарея Характеристики Объем 4614 мАч Мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (21 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 6 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8700 x 5800 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.25 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3840 x 2160 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

94 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) 3G сети UMTS/HSPA+ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2021 года Дата начала продаж Октябрь 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 6