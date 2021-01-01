Google Pixel 6
Дисплей
83
Производительность
79
Батарея
89
Камера
62
Итоговая оценка
78
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- 90 Гц заметно улучшают плавность работы смартфона
- Работает на собственном процессоре Google Tensor
- 50-мегапиксельная камера с хорошей стабилизацией и лазерным автофокусом
- Экран защищен стеклом Gorilla Glass Victus
- Есть быстрая беспроводная и обратная зарядка
- Из коробки получил Android 12
- Отсутствует телеобъектив для оптического приближения
- Не комплектуется зарядным устройством
- Нет места для карты памяти и аудиоразъема для наушников 3.5 мм
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|411 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|83.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
792 нит
76
Дизайн и корпус
|Высота
|158.6 мм
|Ширина
|74.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|207 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Голубой, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83.4%
79
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Макс. частота
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|848 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1018
Geekbench 5 (многоядерный)
2723
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
89
Батарея
|Объем
|4614 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (21 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
62
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8700 x 5800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31" (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
94
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6 могут отличаться в зависимости от региона.