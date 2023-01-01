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Google Pixel 8 Pro против Pixel 7 Pro

82 из 100
Google Pixel 8 Pro
VS
77 из 100
Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 7 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 14 против 13
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Процессор имеет на 1 ядро больше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 8 Pro
vs
Pixel 7 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1500 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу - 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 97%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
1099 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 162.9 мм
Ширина 76.5 мм 76.6 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 213 граммов 212 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
88.7%

Производительность

Тестируем Google Pixel 8 Pro и Google Pixel 7 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3 Google Tensor G2
Макс. частота 3000 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика - Mali-G710 MP7
GPU-ядер - 672
Частота GPU - 850 МГц
FLOPS - ~1142.4 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8 Pro +6%
1500
Pixel 7 Pro
1417
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8 Pro +16%
3935
Pixel 7 Pro
3400
AnTuTu Benchmark 10
Pixel 8 Pro +35%
1093479
Pixel 7 Pro
812103
CPU 295546 236480
GPU 383022 191228
Memory 184747 166608
UX 225100 211508
Total score 1093479 812103
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 44.9 °C
Stability - 71%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6383
PCMark 3.0
Pixel 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
11544
Web score - 9149
Video editing - 6747
Photo editing - 18579
Data manipulation - 10828
Writing score - 16191
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 Android 13
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 14 ГБ

Батарея

Объем 4950 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 27 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 09:10 ч.
Просмотр видео - 14:51 ч.
Игры - 04:48 ч.
Режим ожидания - 76 ч.
Общая автономность
Pixel 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
27:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 126°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 8 Pro
н/д
Pixel 7 Pro
88.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, игры и автономность - выбирайте Google Pixel 8 Pro, а если корпус – то Google Pixel 7 Pro.

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