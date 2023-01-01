Google Pixel 8 Pro Дисплей: 6.7" AMOLED - 1440 x 3120

6.7" AMOLED - 1440 x 3120 Чип: Google Tensor G3

Google Tensor G3 Камера: 3 (50 MP + 48 MP + 64 MP)

3 (50 MP + 48 MP + 64 MP) Батарея: 4950 мАч

4950 мАч OS: Android 14

Android 14 Вес: 213 г.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор Дисплей 98 Камера 81 Производительность 77 Игры 70 Батарея 87 * Коммуникации 84 Итоговая оценка 82 * Результаты, отмеченные знаком ( * ) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 8 Pro

Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 513 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 600 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 8 Pro Высота 162.6 мм Ширина 76.5 мм Толщина 8.8 мм Вес 213 граммов Водонепроницаемость IP68 Система охлаждения Испарительная камера Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность Все характеристики чипа Google Pixel 8 Pro и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor G3 Макс. частота 3000 МГц CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3 Размер транзистора 4 нанометра Бенчмарки Geekbench 6 (одноядерный) 1500 Geekbench 6 (многоядерный) 3935 AnTuTu Benchmark 10 1093479 CPU 295546 GPU 383022 Memory 184747 UX 225100 Total score 1093479 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu 10 - 92 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Оболочка UI Stock Android

Батарея Объем 4950 мАч Макс. мощность зарядки 27 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 8 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 21 мм Размер пикселя 1.22 микрон Размер сенсора 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.