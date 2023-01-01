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Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1440 x 3120
  • Чип: Google Tensor G3
  • Камера: 3 (50 MP + 48 MP + 64 MP)
  • Батарея: 4950 мАч
  • OS: Android 14
  • Вес: 213 г.
Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными. Информация будет обновлена после официального релиза смартфона.

Обзор

Дисплей
98
Камера
81
Производительность
77
Игры
70
Батарея
87*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
82*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Google Pixel 8 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 8 Pro
Высота 162.6 мм
Ширина 76.5 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 213 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее

Производительность

Все характеристики чипа Google Pixel 8 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
Размер транзистора 4 нанометра

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1500
Geekbench 6 (многоядерный)
3935
AnTuTu Benchmark 10
1093479
CPU 295546
GPU 383022
Memory 184747
UX 225100
Total score 1093479
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14
Оболочка UI Stock Android

Батарея

Объем 4950 мАч
Макс. мощность зарядки 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 8 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 8 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (3 голосов)

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