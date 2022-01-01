Google Pixel 7 Pro Дисплей 98 Производительность 84 Батарея 93 Камера 74 Итоговая оценка 83 Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Топовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1500 нит

Предлагает качественную съемку, включая 5-кратный оптический зум

Поддерживает беспроводную зарядку, а также беспроводную реверсивную

Имеет хорошую защиту от влаги по стандарту IP68

Своевременное обновляется

Солидные показатели автономности Конкуренты могут похвастаться большей производительностью

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 7 Про

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.7 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 Плотность пикселей 512 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 88.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

81 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 7 Pro Высота 162.9 мм Ширина 76.6 мм Толщина 8.9 мм Вес 212 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Серый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 88.7%

84 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 7 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor G2 Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78

- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Mali-G710 MP7 Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1072 Geekbench 5 (многоядерный) 3166 AnTuTu Benchmark 9 804646 CPU 216931 GPU 296692 Memory 134893 UX 152600 Total score 804646 Рейтинг производительности AnTuTu 9 - 78 место

63 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI Stock Android

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 30 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

74 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 7 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 126° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.2 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.55 микрон

- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Октябрь 2022 года Дата начала продаж Октябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Адаптер USB-C на USB-A

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.