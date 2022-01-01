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Google Pixel 7 Pro

Google Pixel 7 Pro
Дисплей
98
Производительность
84
Батарея
93
Камера
74
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Топовый AMOLED-дисплей с максимальной яркостью 1500 нит
  • Предлагает качественную съемку, включая 5-кратный оптический зум
  • Поддерживает беспроводную зарядку, а также беспроводную реверсивную
  • Имеет хорошую защиту от влаги по стандарту IP68
  • Своевременное обновляется
  • Солидные показатели автономности
  • Конкуренты могут похвастаться большей производительностью

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 7 Про
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 88.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
81

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 7 Pro
Высота 162.9 мм
Ширина 76.6 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 212 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
88.7%
84

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 7 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G710 MP7
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1072
Geekbench 5 (многоядерный)
3166
AnTuTu Benchmark 9
804646
CPU 216931
GPU 296692
Memory 134893
UX 152600
Total score 804646
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
63

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI Stock Android
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
74

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 7 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 126°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.55 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTS/HSPA+/HSDPA Bands 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19
4G сети LTE Bands B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/46/48/66/71
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 7 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (7 голосов)

Сравнения с конкурентами

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