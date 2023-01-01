Google Pixel 8 Pro против Pixel 8 82 из 100 VS 78 из 100 Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Google Pixel 8 Pro Камера имеет оптический зум 5x

Камера имеет оптический зум 5x На 0.53" большая диагональ экрана

На 0.53" большая диагональ экрана Комплектуется на 465 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4485 мАч

Комплектуется на 465 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4485 мАч На 20% выше плотность пикселей (513 vs 427 PPI) Причины выбрать Google Pixel 8 Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже

Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже Весит на 26 граммов меньше

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED AMOLED Размер 6.7 дюймов 6.17 дюймов Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 19.5:9 20:9 Плотность пикселей 513 точек на дюйм 427 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Да Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1400 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus Особенности - DCI-P3

- Always-On Display - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 162.6 мм 150.5 мм Ширина 76.5 мм 70.8 мм Толщина 8.8 мм 8.9 мм Вес 213 граммов 187 граммов Водонепроницаемость IP68 IP68 Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера Материал задней панели Стекло Стекло Материал рамки Металл Металл Доступные цвета Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X Количество каналов 4 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0 Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 14 Android 14 Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея Объем 4950 мАч 4485 мАч Макс. мощность зарядки 27 Вт 24 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (12 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут) Время полной зарядки - 1:36 ч.

Камеры Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 8 Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144 Зум Оптический, 5x Цифровой Вспышка Dual LED Dual LED Стабилизация Оптическая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива - 114° Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 2 (50 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

- 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.31"

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)

- Оптическая стабилизация

- Сверхширокоугольный объектив - 64 МП

- Размер пикселя: 0.8 микрон

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/2.9"

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 10.8 мегапикселей Разрешение фото 3648 x 2736 3648 x 2736 Апертура f/2.2 f/2.2 Фокусное расстояние 21 мм 21 мм Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1" Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 5.3 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 3.2 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Да Инфракрасный порт Нет Нет Связь Количество SIM * 1 1 Тип SIM Nano Nano Поддержка eSIM * Да Да Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 20 20 Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет

Другое Класс Флагман Флагман Дата выхода Октябрь 2023 года Октябрь 2023 года Дата начала продаж Октябрь 2023 года Октябрь 2023 года Наличие на рынке Ожидается Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Нет Нет

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 8 Pro. У него лучшие дисплей, камера и автономность.