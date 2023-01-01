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Google Pixel 8 Pro против Pixel 8

82 из 100
Google Pixel 8 Pro
VS
78 из 100
Google Pixel 8
Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 Pro с экраном 6.7" и чипом Google Tensor G3, против 6.17-дюймового Google Pixel 8, который имеет процессор Google Tensor G3. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Pixel 8 Pro были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 8 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • На 0.53" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 465 мАч более емким аккумулятором – 4950 против 4485 мАч
  • На 20% выше плотность пикселей (513 vs 427 PPI)
Причины выбрать Google Pixel 8
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
  • Весит на 26 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 8 Pro
vs
Pixel 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.7 дюймов 6.17 дюймов
Разрешение 1440 x 3120 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 513 точек на дюйм 427 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1400 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 162.6 мм 150.5 мм
Ширина 76.5 мм 70.8 мм
Толщина 8.8 мм 8.9 мм
Вес 213 граммов 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее

Производительность

Тестируем Google Pixel 8 Pro и Google Pixel 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G3 Google Tensor G3
Макс. частота 3000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 9 (1 + 4 + 4) 9 (1 + 4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8 Pro
1500
Pixel 8
1504
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8 Pro
3935
Pixel 8 +1%
3963
AnTuTu Benchmark 10
Pixel 8 Pro
1093479
Pixel 8 +1%
1104362
CPU 295546 300992
GPU 383022 383422
Memory 184747 190193
UX 225100 225199
Total score 1093479 1104362
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 14 Android 14
Оболочка UI Stock Android Stock Android

Батарея

Объем 4950 мАч 4485 мАч
Макс. мощность зарядки 27 Вт 24 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (23 Вт) Да (12 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:36 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 8 Pro vs Google Pixel 8
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 114°
Количество объективов 3 (50 МП + 48 МП + 64 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN2 (ISOCELL CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM5 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 64 МП
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 10.8 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 3648 x 2736
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 21 мм 21 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 1.22 микрон
Размер сенсора 1/3.1" 1/3.1"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2023 года Октябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Google Pixel 8 Pro. У него лучшие дисплей, камера и автономность.

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