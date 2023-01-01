Honor 50 против Honor 90
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Honor 90
- Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
- Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- На 11% выше плотность пикселей (435 vs 392 PPI)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
- Функция реверсивной зарядки
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.57 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1200 x 2664 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.98:9
|Плотность пикселей
|392 точек на дюйм
|435 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|525 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|750 нит
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.7%
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|ШИМ (PWM)
|120 Гц
|-
|Время отклика
|2.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|161.9 мм
|Ширина
|73.8 мм
|74.1 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.8 мм
|Вес
|175 граммов
|183 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Красный
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G 5G
|Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
|Макс. частота
|2400 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
|Размер транзистора
|6 нанометров
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 642L
|Adreno 644
|Частота GPU
|490 МГц
|-
|FLOPS
|~753 Гфлопс
|~1014 Гфлопс
Бенчмарки
|CPU
|152737
|-
|GPU
|156226
|-
|Memory
|75304
|-
|UX
|115932
|-
|Total score
|505014
|-
|Пиковая температура корпуса
|38.4 °C
|-
|Stability
|98%
|-
|Graphics test
|14 FPS
|-
|Graphics score
|2486
|-
|Web score
|9724
|-
|Video editing
|7077
|-
|Photo editing
|25082
|-
|Data manipulation
|8744
|-
|Writing score
|15085
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11 (С обновлением до Android 13)
|Android 13
|Оболочка UI
|Magic UI 7.1
|MagicOS 7.1
|Размер системы из коробки
|21 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|66 Вт
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (61% за 30 минут)
|Да (20% за 5 минут)
|Время полной зарядки
|0:54 ч.
|0:55 ч.
|Веб-серфинг
|11:29 ч.
|-
|Просмотр видео
|15:11 ч.
|-
|Игры
|04:55 ч.
|-
|Режим ожидания
|116 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|12192 x 16256
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|112°
|Количество объективов
|4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|8160 x 6112
|Апертура
|f/2.2
|-
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/3.14"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|18
|18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2021 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2021 года
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 66 Вт
|Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 более удачной покупкой.
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