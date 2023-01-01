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Honor 50 против Honor 90

65 из 100
Honor 50
VS
79 из 100
Honor 90
Honor 50
Honor 90

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 июня 2021 года Honor 50 с экраном 6.57" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G 5G, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 23 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 90
  • Комплектуется на 700 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4300 мАч
  • Смартфон на 1 год и 11 месяцев новее
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 11% выше плотность пикселей (435 vs 392 PPI)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Honor 50
43
Honor 90
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Honor 50
vs
Honor 90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.57 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.98:9
Плотность пикселей 392 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 525 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 750 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.7% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 2.4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Honor 50
751 нит
Honor 90
н/д
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 160 мм 161.9 мм
Ширина 73.8 мм 74.1 мм
Толщина 7.8 мм 7.8 мм
Вес 175 граммов 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Красный Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Honor 50
89.7%
Honor 90 +1%
90.8%

Производительность

Тестируем Honor 50 и Honor 90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G 5G Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 2400 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 6 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 642L Adreno 644
Частота GPU 490 МГц -
FLOPS ~753 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Honor 50
791
Honor 90
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Honor 50
2996
Honor 90
н/д
AnTuTu Benchmark 9
Honor 50
505014
Honor 90
н/д
CPU 152737 -
GPU 156226 -
Memory 75304 -
UX 115932 -
Total score 505014 -
3DMark Wild Life Performance
Honor 50
2486
Honor 90
н/д
Пиковая температура корпуса 38.4 °C -
Stability 98% -
Graphics test 14 FPS -
Graphics score 2486 -
Web score 9724 -
Video editing 7077 -
Photo editing 25082 -
Data manipulation 8744 -
Writing score 15085 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI Magic UI 7.1 MagicOS 7.1
Размер системы из коробки 21 ГБ -

Батарея

Объем 4300 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (61% за 30 минут) Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:54 ч. 0:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:29 ч. -
Просмотр видео 15:11 ч. -
Игры 04:55 ч. -
Режим ожидания 116 ч. -
Общая автономность
Honor 50
34:01 ч.
Honor 90
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 50 vs Honor 90
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024 12192 x 16256
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 112°
Количество объективов 4 (108 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 50 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 8160 x 6112
Апертура f/2.2 -
Тип сенсора ISOCELL CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Honor 50
92.7 дБ
Honor 90
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2021 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Honor 90 более удачной покупкой.

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