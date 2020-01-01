Huawei Honor 8X против Honor 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2018 года Huawei Honor 8X с экраном 6.5" и чипом HiSilicon Kirin 710, против 5.84-дюймового Huawei Honor 10, который имеет процессор HiSilicon Kirin 970 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Huawei Honor 8X
- На 0.66" большая диагональ экрана
- На 30% лучшая автономность (96 vs 74 часов)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 400 ГБ
- Комплектуется на 350 мАч более емким аккумулятором – 3750 против 3400 мАч
Причины выбрать Huawei Honor 10
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 22.5 Ватт
- Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 19% выше максимальная яркость экрана (510 против 428 нит)
- Наличие инфракрасного порта
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Huawei Honor 8X и Huawei Honor 10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.9:9
|Плотность пикселей
|396 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|84%
|79.9%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|160.4 мм
|149.6 мм
|Ширина
|76.6 мм
|71.2 мм
|Толщина
|7.8 мм
|7.7 мм
|Вес
|175 граммов
|153 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный
|Синий, Черный, Белый, Серый, Фиолетовый, Twilight
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|HiSilicon Kirin 710
|HiSilicon Kirin 970
|Архитектура
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.7 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.36 ГГц (Cortex-A73), 4 ядра по 1.84 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G51 MP4
|Mali-G72 MP12
|GPU-ядер
|4
|12
|Частота GPU
|1000 МГц
|767 МГц
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4, 6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|1833 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Рейтинг AnTuTu Benchmark (#272 и #182)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 8.1 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|EMUI 9
|EMUI 9.1
|Размер системы из коробки
|17 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3750 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|10 Вт
|22.5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:25 ч.
|2:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|20 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5160 x 3872
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (20 МП + 2 MP)
|2 (16 МП + 24 MP)
|Основной объектив
|- 20 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 2 микрон
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX498 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Монохромный объектив
|-
|- 24 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 0.9 микрон
- Сенсор: 1/2.8"
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/1.8
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|24 мегапикселя
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|5760 x 4312
|Апертура
|f/2
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|4.2
|4.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|Micro USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Да
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|18
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Апрель 2018 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Апрель 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.81 Вт/кг
|0.79 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.02 Вт/кг
|1.15 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Адаптер питания (5В/2А)
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Защитная пленка для экрана
- Чехол
| - Смартфон
- Адаптер Super Charger (5В/4.5A)
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
- Пленка на экран
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, коммуникации и звук - выбирайте Huawei Honor 10, а если батарея и корпус – то Huawei Honor 8X.
Опрос
9 (31%)
20 (69%)
Всего проголосовало: 29
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A50 против Huawei Honor 8X
- Huawei Honor 10i против Huawei Honor 8X
- Xiaomi Redmi Note 8T против Huawei Honor 8X
- Xiaomi Redmi Note 9S против Huawei Honor 8X
- Xiaomi Redmi Note 8 против Huawei Honor 8X
- Samsung Galaxy A30 против Huawei Honor 10
- Huawei P30 Lite против Huawei Honor 10
- Samsung Galaxy A51 против Huawei Honor 10
- Huawei Honor 20 Pro против Huawei Honor 10
- Huawei Honor 9X против Huawei Honor 10