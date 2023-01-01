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Huawei P60 Pro против Apple iPhone 14 Pro Max

Хуавей П60 Про
VS
Эпл Айфон 14 Про Макс
Huawei P60 Pro
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Камера имеет оптический зум 3.5x
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 492 мАч более емким аккумулятором – 4815 против 4323 мАч
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Huawei
  • На 43% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1877 и 1314 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P60 Pro
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 550 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
P60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro Max
1747 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 160.7 мм
Ширина 74.5 мм 77.6 мм
Толщина 8.3 мм 7.85 мм
Вес 200 граммов 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый Графитовый, Серебристый, Золотой, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
P60 Pro +2%
89.8%
iPhone 14 Pro Max
88.3%

Производительность

Тестируем Хуавей П60 Про и Эпл Айфон 14 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3190 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 875 МГц -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro
1314
iPhone 14 Pro Max +43%
1877
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro
4167
iPhone 14 Pro Max +29%
5387
AnTuTu Benchmark 9
P60 Pro +12%
1048433
iPhone 14 Pro Max
935710
CPU - 248335
GPU - 394336
Memory - 153536
UX - 147260
Total score 1048433 935710
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 46 °C
Stability - 82%
Graphics test - 58 FPS
Graphics score - 9835
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Nano Memory Нет
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.2)
Оболочка UI EMUI 13.1 -

Батарея

Характеристики
Объем 4815 мАч 4323 мАч
Мощность зарядки 88 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:02 ч.
Просмотр видео - 21:10 ч.
Игры - 07:13 ч.
Режим ожидания - 156 ч.
Общая автономность
P60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro Max
45:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 Pro vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4032 x 3024
Апертура - f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P60 Pro
н/д
iPhone 14 Pro Max
89 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Март 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Apple iPhone 14 Pro Max, а если коммуникации – то Huawei P60 Pro.

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