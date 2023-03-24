Huawei P60 Pro Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2700

6.67" OLED - 1220 x 2700 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Камера: 3 (48 MP + 48 MP + 13 MP)

3 (48 MP + 48 MP + 13 MP) Батарея: 4815 мАч

4815 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 200 г.

Обзор Дисплей 92 Производительность 78 Батарея 91 Камера 83 Коммуникации 86 Итоговая оценка 83

Преимущества и недостатки Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц

Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц Продвинутая камера с оптическим зумом и хорошей стабилизацией

Продвинутая камера с оптическим зумом и хорошей стабилизацией Сертификация IP68 защищает смартфон от влаги и пыли

Сертификация IP68 защищает смартфон от влаги и пыли 88-ваттная зарядка идет в комплекте, а также качественный гибкий чехол

88-ваттная зарядка идет в комплекте, а также качественный гибкий чехол Поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт В смартфоне нет предустановленных сервисов Google, включая Play Маркет

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П60 Про

92 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1220 x 2700 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 444 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 550 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 89.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

85 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei P60 Pro Высота 161 мм Ширина 74.5 мм Толщина 8.3 мм Вес 200 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.8%

78 Производительность Все характеристики чипа Хуавей П60 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 875 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1314 Geekbench 5 (многоядерный) 4167 AnTuTu Benchmark 9 1048433 Таблица смартфонов в AnTuTu 9 - 31 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

68 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI EMUI 13.1

91 Батарея Характеристики Объем 4815 мАч Мощность зарядки 88 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Быстрая зарядка Да

83 Камеры Спецификации и тестирование камер P60 Pro Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.4

- Фокусное расстояние: 25 мм

- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 48 МП

- Апертура: f/2.1

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Разрешение фото 4160 x 3120 Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/34/38/39/40/41 Поддержка 5G Нет

81 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик Холла

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.