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Huawei P60 Pro

Huawei P60 Pro
  • Дисплей: 6.67" OLED - 1220 x 2700
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (48 MP + 48 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4815 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 200 г.

Обзор

Дисплей
92
Производительность
78
Батарея
91
Камера
83
Коммуникации
86
Итоговая оценка
83

Преимущества и недостатки

  • Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц
  • Продвинутая камера с оптическим зумом и хорошей стабилизацией
  • Сертификация IP68 защищает смартфон от влаги и пыли
  • 88-ваттная зарядка идет в комплекте, а также качественный гибкий чехол
  • Поддерживает беспроводную зарядку на 50 Вт
  • В смартфоне нет предустановленных сервисов Google, включая Play Маркет

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П60 Про
92

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 550 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P60 Pro
Высота 161 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 8.3 мм
Вес 200 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.8%
78

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П60 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 875 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
4167
AnTuTu Benchmark 9
1048433
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ
68

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI EMUI 13.1
91

Батарея

Характеристики
Объем 4815 мАч
Мощность зарядки 88 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да
83

Камеры

Спецификации и тестирование камер P60 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/34/38/39/40/41
Поддержка 5G Нет
81

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P60 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. P60 Pro или P30 Pro
2. P60 Pro или Galaxy S21 Ultra
3. P60 Pro или P50 Pro
4. P60 Pro или Galaxy S22 Ultra
5. P60 Pro или Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
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8. P60 Pro или Mate 50 Pro
9. P60 Pro или 13 Pro
10. P60 Pro или Galaxy S23
11. P60 Pro или Galaxy S23 Ultra
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Отзывы (1)

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Алахсей 24 марта 2023 22:00
1 - Сенсор основной камеры sony imx 888. 2 - Фронтальная камера снимает вплоть до 4к 60 фпс. 3 - Реверсивная зарядка имеется.
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