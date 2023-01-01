Infinix Hot 30i
- Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612
- Чип: Unisoc T606
- Камера: 2 (13 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 191 г.
Обзор
Дисплей
62
Камера
51
Производительность
26
Игры
26
Батарея
72*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
53*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Неплохой IPS-экран, который обладает достаточно высокой плавностью работы
- Большая емкость батареи для таких габаритов мобильного устройства
- Учитывая бюджетность, смартфон получил хорошую по скорости работы память
- Сканер отпечатков пальцев сбоку отлично зарекомендовал себя
- Поддерживает быструю зарядку, однако не очень мощную
- Камера на 13 МП не радует качество съемки
- NFC доступен далеко не во всех моделях 30i
- Появился в продаже с прошлогодней версией операционной системы Android
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Hot 30i
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.56 дюймов
|Разрешение
|720 x 1612 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|269 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.2%
Дизайн и корпус
|Высота
|164 мм
|Ширина
|75.75 мм
|Толщина
|8.4 мм
|Вес
|191 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Золотистый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.2%
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Макс. частота
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
913
AnTuTu Benchmark 9
231448
|CPU
|61376
|GPU
|35279
|Memory
|72534
|UX
|63475
|Total score
|231448
Память
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|XOS 10.6
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM B2|3|5|8
|3G сети
|WCDMA B1|2|4|5|8
|4G сети
|LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 30i могут отличаться в зависимости от региона.