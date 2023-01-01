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Infinix Hot 30i

Infinix Hot 30i
  • Дисплей: 6.56" IPS LCD - 720 x 1612
  • Чип: Unisoc T606
  • Камера: 2 (13 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 191 г.

Обзор

Дисплей
62
Камера
51
Производительность
26
Игры
26
Батарея
72*
Коммуникации
72
Итоговая оценка
53*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Неплохой IPS-экран, который обладает достаточно высокой плавностью работы
  • Большая емкость батареи для таких габаритов мобильного устройства
  • Учитывая бюджетность, смартфон получил хорошую по скорости работы память
  • Сканер отпечатков пальцев сбоку отлично зарекомендовал себя
  • Поддерживает быструю зарядку, однако не очень мощную
  • Камера на 13 МП не радует качество съемки
  • NFC доступен далеко не во всех моделях 30i
  • Появился в продаже с прошлогодней версией операционной системы Android

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Hot 30i

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.56 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 269 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Hot 30i
Высота 164 мм
Ширина 75.75 мм
Толщина 8.4 мм
Вес 191 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Золотистый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.2%

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Hot 30i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606
Макс. частота 1600 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1
Частота GPU 650 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
913
AnTuTu Benchmark 9
231448
CPU 61376
GPU 35279
Memory 72534
UX 63475
Total score 231448
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI XOS 10.6

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Hot 30i
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM B2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|2|4|5|8
4G сети LTE B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Hot 30i могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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