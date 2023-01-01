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Infinix Hot 30i против Hot 30

53 из 100
Infinix Hot 30i
VS
58 из 100
Infinix Hot 30
Infinix Hot 30i
Infinix Hot 30

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 31 марта 2023 года Infinix Hot 30i с экраном 6.56" и чипом Unisoc T606, против 6.78-дюймового Infinix Hot 30, который имеет процессор MediaTek Helio G88 . Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Infinix Hot 30i
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
Причины выбрать Infinix Hot 30
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • На 47% выше плотность пикселей (396 vs 269 PPI)
  • Стерео динамики
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Поддерживает более мощную зарядку (33W vs 18W)
  • В 2.1 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 373 и 174 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Hot 30i
62
Hot 30
72
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Hot 30i
51
Hot 30
58
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Hot 30i
26
Hot 30
32
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Hot 30i
26
Hot 30
21
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Hot 30i
72*
Hot 30
79*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Hot 30i
72
Hot 30
72
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Hot 30i
53*
Hot 30
58*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Hot 30i
vs
Hot 30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD TFT LCD
Размер 6.56 дюймов 6.78 дюймов
Разрешение 720 x 1612 пикселей 1080 x 2460 пикселей
Соотношение сторон 20:9 -
Плотность пикселей 269 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 600 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 84.5%

Дизайн и корпус

Высота 164 мм 168.76 мм
Ширина 75.75 мм 76.61 мм
Толщина 8.4 мм 8.5 мм
Вес 191 грамм 196 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Золотистый, Синий Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Hot 30i
83.2%
Hot 30 +2%
84.5%

Производительность

Тестируем Infinix Hot 30i и Infinix Hot 30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Unisoc T606 MediaTek Helio G88
Макс. частота 1600 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Кэш L3 1 МБ -
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MP1 Mali-G52 MC2
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS - ~62 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Hot 30i
174
Hot 30 +114%
373
Geekbench 5 (многоядерный)
Hot 30i
927
Hot 30 +36%
1257
AnTuTu Benchmark 9
Hot 30i
234710
Hot 30 +8%
253220
CPU 61376 66412
GPU 35279 58979
Memory 72534 48951
UX 63475 77924
Total score 234710 253220
3DMark Wild Life Performance
Hot 30i
н/д
Hot 30
756
Stability - 99%
Graphics test - 4 FPS
Graphics score - 756
PCMark 3.0
Hot 30i
н/д
Hot 30
7908
Web score - 6342
Video editing - 6145
Photo editing - 14776
Data manipulation - 5653
Writing score - 9169
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 13
Оболочка UI XOS 10.6 XOS 12.6

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Infinix Hot 30i vs Infinix Hot 30
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 4208 x 3120
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет -
Количество объективов 2 (13 МП) 2 (50 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/1.9
- 50 МП
- Апертура: f/1.6
- Сенсор: 1/2.55", SK Hynix Hi5021Q (CMOS)
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 18 Вт Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Infinix Hot 30 более удачной покупкой.

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