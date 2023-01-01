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Motorola Edge Plus (2023) против Apple iPhone 14 Pro Max

89 из 100
Motorola Edge Plus (2023)
VS
87 из 100
Apple iPhone 14 Pro Max
Motorola Edge Plus (2023)
Apple iPhone 14 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 2 мая 2023 года Motorola Edge Plus (2023) с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 14 Pro Max, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 8 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Edge Plus (2023)
  • Выше частота обновление дисплея – 165 Гц
  • Комплектуется на 777 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4323 мАч
  • Показывает на 37% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 27W)
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro Max
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Motorola
  • На 16% выше плотность пикселей (460 vs 395 PPI)
  • На 28% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1904 и 1489 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Edge Plus (2023)
vs
iPhone 14 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 165 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1300 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 90% 88.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.16 мм 160.7 мм
Ширина 74 мм 77.6 мм
Толщина 8.59 мм 7.85 мм
Вес 203 грамма 240 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Motorola Edge Plus (2023) и Apple iPhone 14 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3200 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 6 (2 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Apple A16 GPU
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Edge Plus (2023) +37%
1255412
iPhone 14 Pro Max
918170
CPU - 251271
GPU - 404052
Memory - 114622
UX - 145630
Total score 1255412 918170
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса - 46 °C
Stability - 82%
Graphics test - 58 FPS
Graphics score - 9846
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 16 (С обновлением до iOS 16.5)
Оболочка UI My UX -

Батарея

Объем 5100 мАч 4323 мАч
Макс. мощность зарядки 68 Вт 27 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (71% за 20 минут) Да (48% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:35 ч. 1:52 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 15:02 ч.
Просмотр видео - 21:10 ч.
Игры - 07:13 ч.
Режим ожидания - 156 ч.
Общая автономность

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Edge Plus (2023) vs Apple iPhone 14 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 50 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Сенсор: 1/1.55"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/2.93"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/2.55" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 14 Pro Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 60 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 10000 x 6000 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 0.61 микрон -
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/k/v/r) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Да, 68 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Motorola Edge Plus (2023), а если программное обеспечение и звук – то Apple iPhone 14 Pro Max.

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