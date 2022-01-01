Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G31 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.