Главная > Сравнение смартфонов > Moto G31 vs Moto G30 – что лучше выбрать?

Motorola Moto G31 против Moto G30

Моторола Мото G31
VS
Моторола Мото G30
Motorola Moto G31
Motorola Moto G30

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 ноября 2021 года Motorola Moto G31 с экраном 6.4" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.5-дюймового Motorola Moto G30, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 662 и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Motorola Moto G31
  • На 53% выше плотность пикселей (411 vs 269 PPI)
  • На 49% выше максимальная яркость экрана (701 против 472 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Смартфон на 9 месяцев новее
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 354 и 307 баллов
  • Весит на 19 граммов меньше
Причины выбрать Motorola Moto G30
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.1 против eMMC 5.1

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Moto G31
vs
Moto G30

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 411 точек на дюйм 269 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.7% 83.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 93.1%
ШИМ (PWM) - 176 Гц
Время отклика - 57 мс
Контрастность - 835:1
Максимальная яркость
Moto G31 +49%
701 нит
Moto G30
472 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161.89 мм 165.2 мм
Ширина 73.87 мм 75.7 мм
Толщина 8.55 мм 9.1 мм
Вес 181 грамм 200 граммов
Водонепроницаемость Да Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Серый, Синий Черный, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Moto G31
82.7%
Moto G30
83.1%

Производительность

Тестируем Моторола Мото G31 и Моторола Мото G30 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85 Qualcomm Snapdragon 662
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 12 нанометров 11 нанометров
Графика Mali-G52 MP2 Adreno 610
Частота GPU 1000 МГц 600 МГц
FLOPS ~54 Гфлопс ~272 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Moto G31 +15%
354
Moto G30
307
Geekbench 5 (многоядерный)
Moto G31
1224
Moto G30 +4%
1275
AnTuTu Benchmark 9
Moto G31
196803
Moto G30 +2%
201398
CPU 59845 65529
GPU 39344 40359
Memory 35715 40590
UX 60917 54464
Total score 196803 201398
3DMark Wild Life Performance
Moto G31
н/д
Moto G30
384
Stability - 99%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 384
PCMark 3.0 score - 6618
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11
Оболочка UI Stock Android -

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (46% за 60 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:33 ч. 2:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Moto G31
н/д
Moto G30
16:05 ч.
Время просмотра видео
Moto G31
н/д
Moto G30
16:09 ч.
Время разговора (3G)
Moto G31
н/д
Moto G30
46:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Motorola Moto G31 vs Motorola Moto G30
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8700 x 5800 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.97" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4520 x 3060
Апертура f/2.2 f/2.2
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 7 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Moto G31
н/д
Moto G30
82.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Ноябрь 2021 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-c
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, корпус и звук - выбирайте Motorola Moto G31, а если производительность и автономность – то Motorola Moto G30.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
1 (50%)
1 (50%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Motorola Moto G31 или Xiaomi Redmi Note 10S
2. Motorola Moto G31 или Oppo Realme 8i
3. Motorola Moto G31 или Motorola Moto G40 Fusion
4. Motorola Moto G31 или Samsung Galaxy F22
5. Motorola Moto G30 или Xiaomi Poco M3
6. Motorola Moto G30 или Xiaomi Redmi Note 10 Pro
7. Motorola Moto G30 или Google Pixel 4a
8. Motorola Moto G30 или Nokia 5.4
9. Motorola Moto G30 или Motorola Moto G9 Power

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры