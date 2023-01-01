Motorola Moto G84 5G против Edge 40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 августа 2023 года Motorola Moto G84 5G с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 695 , против 6.55-дюймового Motorola Edge 40, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8020 и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Motorola Moto G84 5G
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4400 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Motorola Edge 40
- Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Поддерживает более мощную зарядку (68W vs 30W)
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Возможность записи 4K-видео
- Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
86
88
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
80
Производительность
Быстродействие приложений и системы
49
54
Игры
Возможности в 3D-гейминге
60*
57
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
78
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|POLED
|POLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|405 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.7%
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|-
|97.1%
|ШИМ (PWM)
|-
|144 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|160 мм
|158.43 мм
|Ширина
|74.4 мм
|71.99 мм
|Толщина
|7.6 мм
|7.49 мм
|Вес
|168.3 граммов
|167 граммов
|Водонепроницаемость
|IP54
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Красный
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|MediaTek Dimensity 8020
|Макс. частота
|2200 МГц
|2600 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G77 MP9
|GPU-ядер
|256
|576
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~486.4 Гфлопс
|~979.2 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
670
Edge 40 +18%
792
Geekbench 5 (многоядерный)
1922
Edge 40 +71%
3290
|CPU
|-
|91440
|GPU
|-
|226696
|Memory
|-
|104512
|UX
|-
|95460
|Total score
|-
|514070
|Пиковая температура корпуса
|-
|49.6 °C
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|26 FPS
|Graphics score
|-
|4464
|Web score
|-
|14948
|Video editing
|-
|7874
|Photo editing
|-
|46431
|Data manipulation
|-
|9785
|Writing score
|-
|18692
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|My UX
|My UX
|Размер системы из коробки
|-
|22 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4400 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|68 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (57% за 30 минут)
|Да (58% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|0:40 ч.
|Веб-серфинг
|-
|10:56 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:18 ч.
|Игры
|-
|04:43 ч.
|Режим ожидания
|-
|111 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 8 МП)
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.55", Omnivision OV50A (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|-
|Апертура
|f/2.5
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|-
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Август 2023 года
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Май 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 30 Вт
|Да, 68 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее камера, производительность и корпус - выбирайте Motorola Edge 40, а если игры и автономность – то Motorola Moto G84 5G.
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