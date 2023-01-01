Nokia G11 против Motorola Moto G14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 февраля 2022 года Nokia G11 с экраном 6.5" и чипом Unisoc T606, против 6.5-дюймового Motorola Moto G14, который имеет процессор Unisoc Tiger T616 и вышел на 18 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Nokia G11
- Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
Причины выбрать Motorola Moto G14
- Защита корпуса от воды по стандарту IP52
- На 50% выше плотность пикселей (405 vs 270 PPI)
- Более новая ОС: Android 13 против 11
- Показывает на 34% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Стерео динамики
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против eMMC 5.1
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 44% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 450 и 313 баллов
Обзор
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|270 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|480 нит
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|81.6%
|85.6%
|Цветовой охват sRGB
|95.2%
|-
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|-
|Время отклика
|41 мс
|-
|Контрастность
|947:1
|-
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|164.6 мм
|161.46 мм
|Ширина
|75.9 мм
|73.82 мм
|Толщина
|8.5 мм
|7.99 мм
|Вес
|189 граммов
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий
|Серый, Синий, Фиолетовый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Unisoc T606
|Unisoc Tiger T616
|Макс. частота
|1600 МГц
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.6 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 1.6 ГГц: Cortex-A75
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Кэш L3
|1 МБ
|-
|Размер транзистора
|12 нанометров
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MP1
|Mali-G57 MP1
|Частота GPU
|650 МГц
|750 МГц
Бенчмарки
|CPU
|60336
|-
|GPU
|21576
|-
|Memory
|38104
|-
|UX
|53951
|-
|Total score
|174619
|233332
|Web score
|7532
|-
|Video editing
|4857
|-
|Photo editing
|14881
|-
|Data manipulation
|6611
|-
|Writing score
|7949
|-
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|My UX
Батарея
|Объем
|5050 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 50 минут)
|Да
|Время полной зарядки
|2:05 ч.
|-
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|4160 x 3120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Количество объективов
|3 (13 МП + 2 МП + 2 МП)
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Фазовый автофокус
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 2 МП
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4096 x 2048
|Апертура
|-
|f/2.0
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|4
|7
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Август 2023 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Август 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 18 Вт
|Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Motorola Moto G14 более удачной покупкой.
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