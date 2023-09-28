Samsung Galaxy A05
- Дисплей: 6.7" PLS TFT - 720 x 1600
- Чип: Mediatek Helio G85
- Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 195 г.
Обзор
Дисплей
43
Камера
49
Производительность
38
Игры
18
Батарея
75*
Коммуникации
69
Итоговая оценка
51*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Достаточно большая батарея с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки
- Процессор обладает неплохой производительностью, учитывая его бюджетность
- Интерфейс One UI характеризуется отличным функционалом и приличной скоростью работы
- Низкая яркость дисплей доставляет неудобства
- Отсутствует сканер отпечатков пальцев
- Гибридный лоток лишает возможности использовать сразу обе SIM-карты и microSD для расширения встроенного накопителя
- В комплекте идет маломощный адаптер
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A05
Экран
|Тип
|PLS TFT
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|720 x 1600 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|262 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|450 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82.1%
Дизайн и корпус
|Высота
|168.8 мм
|Ширина
|78.2 мм
|Толщина
|8.8 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
82.1%
Производительность
|Чипсет
|Mediatek Helio G85
|Макс. частота
|2000 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali-G52 MP2
|GPU-ядер
|48
|Частота GPU
|1000 МГц
|FLOPS
|~96 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
422
Geekbench 6 (многоядерный)
1399
AnTuTu Benchmark 10
269193
|CPU
|87895
|GPU
|48830
|Memory
|64492
|UX
|67800
|Total score
|269193
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1800 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1 Core
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Апертура
|f/2.0
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|7
|2G сети
|GSM850, GSM900, DCS1800
|3G сети
|UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
|4G сети
|LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
|Поддержка 5G
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Уровень излучения SAR для головы
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.19 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A05 могут отличаться в зависимости от региона.