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Samsung Galaxy A05

Samsung Galaxy A05
  • Дисплей: 6.7" PLS TFT - 720 x 1600
  • Чип: Mediatek Helio G85
  • Камера: 2 (50 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 195 г.

Обзор

Дисплей
43
Камера
49
Производительность
38
Игры
18
Батарея
75*
Коммуникации
69
Итоговая оценка
51*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Достаточно большая батарея с поддержкой 25-ваттной быстрой зарядки
  • Процессор обладает неплохой производительностью, учитывая его бюджетность
  • Интерфейс One UI характеризуется отличным функционалом и приличной скоростью работы
  • Низкая яркость дисплей доставляет неудобства
  • Отсутствует сканер отпечатков пальцев
  • Гибридный лоток лишает возможности использовать сразу обе SIM-карты и microSD для расширения встроенного накопителя
  • В комплекте идет маломощный адаптер

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Samsung Galaxy A05

Экран

Тип PLS TFT
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 720 x 1600 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 262 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 450 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.1%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Samsung Galaxy A05
Высота 168.8 мм
Ширина 78.2 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
82.1%

Производительность

Все характеристики чипа Samsung Galaxy A05 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Mediatek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
GPU-ядер 48
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~96 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
422
Geekbench 6 (многоядерный)
1399
AnTuTu Benchmark 10
269193
CPU 87895
GPU 48830
Memory 64492
UX 67800
Total score 269193
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 Core

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да

Камеры

Спецификации и тестирование камер Galaxy A05
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Апертура f/2.0
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 7
2G сети GSM850, GSM900, DCS1800
3G сети UMTS B1(2100), B5(850), B8(900)
4G сети LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700), B38(2600), B40(2300), B41(2500)
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Октябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
Зарядное устройство из коробки Да, 10 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Galaxy A05 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.4 из 5 баллов (3 голосов)

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Отзывы (1)

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Goblin 28 сентября 2023 06:53
Его успешность будет зависеть от цены, самсунги любят в начале ценник задирать.
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