Samsung Galaxy A54 5G против Google Pixel 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- На 37% лучшая автономность (37:29 vs 27:19 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 54% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 27% выше плотность пикселей (512 vs 403 PPI)
- Поддержка беспроводной зарядки на 23 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
- На 11% выше максимальная яркость экрана (1088 против 978 нит)
- Тонкие рамки – на 5.8% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
94
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
81
Производительность
Быстродействие приложений и системы
68
Игры
Возможности в 3D-гейминге
64
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
86
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.4 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2340 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|403 точек на дюйм
|512 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1000 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.9%
|88.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.6%
|97%
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|1 мс
|4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158.2 мм
|162.9 мм
|Ширина
|76.7 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.9 мм
|Вес
|202 грамма
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Серий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 1380
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|2400 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G68 MP5
|Mali-G710 MP7
|Частота GPU
|950 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~608 Гфлопс
|~1153 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
769
Pixel 7 Pro +37%
1054
Geekbench 5 (многоядерный)
2692
Pixel 7 Pro +18%
3183
|CPU
|155921
|213533
|GPU
|148262
|317412
|Memory
|85150
|110534
|UX
|126072
|149583
|Total score
|512804
|789237
|Пиковая температура корпуса
|40.6 °C
|44.9 °C
|Stability
|98%
|71%
|Graphics test
|16 FPS
|38 FPS
|Graphics score
|2821
|6393
|Web score
|10099
|9113
|Video editing
|7233
|6731
|Photo editing
|25829
|18371
|Data manipulation
|11048
|10813
|Writing score
|16730
|16272
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|3200 МГц
|Количество каналов
|2
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|One UI 5.1
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|28 ГБ
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|25 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (23 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (56% за 30 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:03 ч.
|1:49 ч.
|Веб-серфинг
|12:44 ч.
|09:10 ч.
|Просмотр видео
|17:55 ч.
|14:51 ч.
|Игры
|05:40 ч.
|04:48 ч.
|Режим ожидания
|120 ч.
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6120
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|123°
|126°
|Количество объективов
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|6464 x 4864
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|-
|Фокусное расстояние
|26 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
106
Pixel 7 Pro +40%
148
Качество видео
115
Pixel 7 Pro +24%
143
Итоговая оценка камеры
107
Pixel 7 Pro +37%
147
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|-
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.69 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.34 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, производительность, игры и корпус - выбирайте Google Pixel 7 Pro, а если программное обеспечение и автономность – то Samsung Galaxy A54 5G.
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