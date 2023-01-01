Google Pixel 8 против Pixel 7 Pro
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2023 года Google Pixel 8 с экраном 6.17" и чипом Google Tensor G3, против 6.7-дюймового Google Pixel 7 Pro, который имеет процессор Google Tensor G2 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Технические характеристики Pixel 8 были получены от инсайдеров и могут быть неточными.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 8
- Показывает на 36% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Более новая ОС: Android 14 против 13
- Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
- Процессор имеет на 1 ядро больше
- Лучше лежит в руке - корпус на 5.8 мм уже
- Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Google Pixel 7 Pro
- Камера имеет оптический зум 5x
- На 0.53" большая диагональ экрана
- Комплектуется на 515 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4485 мАч
- На 20% выше плотность пикселей (512 vs 427 PPI)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
90
93
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
85
Производительность
Быстродействие приложений и системы
78
69
Игры
Возможности в 3D-гейминге
70
60
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
81*
66
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
84
83
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|AMOLED
|Размер
|6.17 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1440 x 3120 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|427 точек на дюйм
|512 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Да
|Макс. заявленная яркость
|550 нит
|550 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1400 нит
|1500 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|-
|88.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|97%
|ШИМ (PWM)
|-
|240 Гц
|Время отклика
|-
|4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|150.5 мм
|162.9 мм
|Ширина
|70.8 мм
|76.6 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.9 мм
|Вес
|187 граммов
|212 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|-
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Белый, Черный, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor G3
|Google Tensor G2
|Макс. частота
|3000 МГц
|2850 МГц
|CPU-ядер
|9 (1 + 4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2.15 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.45 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.02 ГГц: Cortex-X3
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|5 нанометров
|Графика
|-
|Mali-G710 MP7
|GPU-ядер
|-
|672
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|FLOPS
|-
|~1142.4 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
Pixel 8 +6%
1504
1417
Geekbench 6 (многоядерный)
Pixel 8 +17%
3963
3400
|CPU
|300992
|236480
|GPU
|383422
|191228
|Memory
|190193
|166608
|UX
|225199
|211508
|Total score
|1104362
|812103
|Пиковая температура корпуса
|-
|44.9 °C
|Stability
|-
|71%
|Graphics test
|-
|38 FPS
|Graphics score
|-
|6383
|Web score
|-
|9149
|Video editing
|-
|6747
|Photo editing
|-
|18579
|Data manipulation
|-
|10828
|Writing score
|-
|16191
Список смартфонов в AnTuTu Benchmark (#89 и #175)
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 14
|Android 13
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|14 ГБ
Батарея
|Объем
|4485 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|24 Вт
|23 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (12 Вт)
|Да (23 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:36 ч.
|1:49 ч.
|Веб-серфинг
|-
|09:10 ч.
|Просмотр видео
|-
|14:51 ч.
|Игры
|-
|04:48 ч.
|Режим ожидания
|-
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|126°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 12 МП)
|3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.31"
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|-
|- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5KGM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/2.9"
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 7 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|10.8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3648 x 2736
|3648 x 2736
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|21 мм
|21 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|-
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.1"
|1/3.1"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
148
Качество видео
143
Итоговая оценка камеры
147
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2023 года
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, игры и автономность - выбирайте Google Pixel 8, а если камера – то Google Pixel 7 Pro.
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