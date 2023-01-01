Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.