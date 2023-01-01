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Samsung Galaxy A54 5G против A24 4G

71 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
62 из 100
Samsung Galaxy A24 4G
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A24 4G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
  • На 15% лучшая автономность (43:08 vs 37:29 часов)
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Galaxy A24 4G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 396 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 82.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G
989 нит
Galaxy A24 4G +3%
1022 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 162.1 мм
Ширина 76.7 мм 77.6 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 202 грамма 195 граммов
Водонепроницаемость IP67 Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G +1%
82.9%
Galaxy A24 4G
82.4%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Samsung Galaxy A24 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 MediaTek Helio G99
Макс. частота 2400 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц 1100 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс ~278 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +49%
2706
Galaxy A24 4G
1818
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +44%
519052
Galaxy A24 4G
360788
CPU 155921 103750
GPU 148262 84782
Memory 85150 76824
UX 126072 93483
Total score 519052 360788
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 40.6 °C -
Stability 98% -
Graphics test 16 FPS -
Graphics score 2819 -
Web score 10096 -
Video editing 7233 -
Photo editing 25899 -
Data manipulation 11051 -
Writing score 16702 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 -
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 28 ГБ 26.7 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (46% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:29 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. 15:31 ч.
Просмотр видео 17:55 ч. 16:27 ч.
Игры 05:40 ч. 06:06 ч.
Режим ожидания 120 ч. 155 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G
37:29 ч.
Galaxy A24 4G +15%
43:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Samsung Galaxy A24 4G
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 -
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 6464 x 4864 -
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/2.8" -
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
88.7 дБ
Galaxy A24 4G
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Март 2023 года Апрель 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.41 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

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