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Samsung Galaxy A54 5G против Galaxy A52

72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
VS
60 из 100
Samsung Galaxy A52
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy A52

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 марта 2023 года Samsung Galaxy A54 5G с экраном 6.4" и чипом Exynos 1380, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 24 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (2)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • Показывает на 53% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 17% лучшая автономность (37:29 vs 32:10 часов)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 2 года новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 24% выше максимальная яркость экрана (978 против 788 нит)
  • Запись замедленной съемки в 480 FPS
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Samsung Galaxy A52
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy A54 5G
vs
Galaxy A52

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Super AMOLED Super AMOLED
Размер 6.4 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2340 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 20:9
Плотность пикселей 403 точек на дюйм 407 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82.9% 84.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.6% 99.3%
ШИМ (PWM) 253 Гц 183 Гц
Время отклика 1 мс 4.4 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy A54 5G +24%
978 нит
Galaxy A52
788 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 158.2 мм 159.9 мм
Ширина 76.7 мм 75.1 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 202 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy A54 5G
82.9%
Galaxy A52 +1%
84.1%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy A54 5G и Samsung Galaxy A52 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 1380 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2400 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Размер транзистора 5 нанометров 8 нанометров
Графика Mali-G68 MP5 Adreno 618
Частота GPU 950 МГц 750 МГц
FLOPS ~608 Гфлопс ~384 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy A54 5G +46%
769
Galaxy A52
525
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy A54 5G +71%
2692
Galaxy A52
1575
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy A54 5G +53%
512804
Galaxy A52
334672
CPU 155921 106114
GPU 148262 85526
Memory 85150 55594
UX 126072 90668
Total score 512804 334672
3DMark Wild Life Performance
Galaxy A54 5G +172%
2821
Galaxy A52
1039
Пиковая температура корпуса 40.6 °C 40.1 °C
Stability 98% 99%
Graphics test 16 FPS 6 FPS
Graphics score 2821 1039
PCMark 3.0
Galaxy A54 5G +45%
12748
Galaxy A52
8772
Web score 10099 7241
Video editing 7233 6264
Photo editing 25829 17402
Data manipulation 11048 7498
Writing score 16730 9025
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI One UI 5.1 One UI 5.0
Размер системы из коробки 28 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (56% за 30 минут) Да (35% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:03 ч. 1:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:44 ч. 11:08 ч.
Просмотр видео 17:55 ч. 12:14 ч.
Игры 05:40 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 120 ч. 117 ч.
Общая автономность
Galaxy A54 5G +17%
37:29 ч.
Galaxy A52
32:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy A54 5G vs Samsung Galaxy A52
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8160 x 6120 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 123°
Количество объективов 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6464 x 4864 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2.8" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* - 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy A54 5G
88.7 дБ
Galaxy A52
88.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Март 2023 года Март 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.69 Вт/кг 0.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.34 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.

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Всего проголосовало: 72

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Мнение пользователей

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Panda 15 мая 2023 06:54
А54 сейчас ещё суровая. На перспективу если его брать то это выгодней. А 52 уже чуть больше года у меня и все прекрасно. Вот думаю или а54 или а73 брать кто посоветует?
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Corg 15 мая 2023 07:32
а54 будет превосходить его во всем и цена при этом не сильно меняется, лучше брать его.
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Спец 16 апреля 2023 01:24
Samsung a52 будет лучше он меньше фризит, батарея лучше хватает чем на а54 поверьте на бумаге одно а на деле другое. Лучше купить а52 на Snapdragon. A52 top спустя два года даже.
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Corg 17 апреля 2023 05:47
че за бред,в а54 проц мощнее,память флагманского уровня и оптимизация лучше,только из-за того что а52 работает на снапе он не может меньше фризить, автономность лучше у а54 за счет более современного техпроцеса и увеличенного аккумулятора. Тесты же на данном сайте не с бумаги маркетологов самсунг, а с реальных тестов. Короче а54 круче ,и если есть деньги на него,то берите.
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