Главная > Сравнение смартфонов > Galaxy S20 vs Galaxy A54 5G – что лучше выбрать?

Samsung Galaxy S20 против A54 5G

69 из 100
Samsung Galaxy S20
VS
72 из 100
Samsung Galaxy A54 5G
Samsung Galaxy S20
Samsung Galaxy A54 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 февраля 2020 года Samsung Galaxy S20 с экраном 6.2" и чипом Exynos 9 Octa 990, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 38 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • На 40% выше плотность пикселей (563 vs 403 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • Камера имеет оптический зум 1.1x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 14% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Тонкие рамки – на 6.6% выше полезная площадь экрана
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.6 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
  • На 53% лучшая автономность (37:29 vs 24:28 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Смартфон на 3 года и 2 месяца новее
  • На 21% выше максимальная яркость экрана (978 против 811 нит)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 3.0
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 1380

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy S20
vs
Galaxy A54 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED Super AMOLED
Размер 6.2 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 563 точек на дюйм 403 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1000 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 82.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.6%
ШИМ (PWM) 242 Гц 253 Гц
Время отклика 8.5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Galaxy S20
811 нит
Galaxy A54 5G +21%
978 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 151.7 мм 158.2 мм
Ширина 69.1 мм 76.7 мм
Толщина 7.9 мм 8.2 мм
Вес 163 грамма 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серий, Синий, Красный Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Galaxy S20 +8%
89.5%
Galaxy A54 5G
82.9%

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy S20 и Samsung Galaxy A54 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Samsung Exynos 9 Octa 990 Samsung Exynos 1380
Макс. частота 2700 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 2 МБ -
Размер транзистора 7 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G77 MP11 Mali-G68 MP5
Частота GPU 550 МГц 950 МГц
FLOPS ~1126 Гфлопс ~608 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Galaxy S20 +20%
921
Galaxy A54 5G
769
Geekbench 5 (многоядерный)
Galaxy S20 +1%
2731
Galaxy A54 5G
2692
AnTuTu Benchmark 9
Galaxy S20 +14%
582138
Galaxy A54 5G
512804
CPU 151215 155921
GPU 230621 148262
Memory 81673 85150
UX 121126 126072
Total score 582138 512804
3DMark Wild Life Performance
Galaxy S20 +50%
4221
Galaxy A54 5G
2821
Пиковая температура корпуса 49.7 °C 40.6 °C
Stability 51% 98%
Graphics test 25 FPS 16 FPS
Graphics score 4221 2821
PCMark 3.0
Galaxy S20
10904
Galaxy A54 5G +17%
12748
Web score 8809 10099
Video editing 6094 7233
Photo editing 30234 25829
Data manipulation 8554 11048
Writing score 11806 16730
Источники: 3DMark [3], [4]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI One UI 4.1 One UI 5.1
Размер системы из коробки 20.1 ГБ 28 ГБ

Батарея

Объем 4000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (100% за 75 минут) Да (56% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:15 ч. 1:03 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:40 ч. 12:44 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 17:55 ч.
Игры 04:15 ч. 05:40 ч.
Режим ожидания 83 ч. 120 ч.
Общая автономность
Galaxy S20
24:28 ч.
Galaxy A54 5G +53%
37:29 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy S20 vs Samsung Galaxy A54 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8160 x 6120
Зум Оптический, 1.1x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 480 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 2592 x 3872 6464 x 4864
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1.22 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.3
Функции Bluetooth LE, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 22 -
Поддержка 5G Нет Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Galaxy S20
85.9 дБ
Galaxy A54 5G +3%
88.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Март 2023 года
Дата начала продаж Март 2020 года Март 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.28 Вт/кг 0.69 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.52 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки - Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее автономность - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если производительность, игры и коммуникации – то Samsung Galaxy S20.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
8 (61.5%)
5 (38.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A52s 5G и A54 5G
2. Samsung Galaxy A34 5G и A54 5G
3. Google Pixel 6a и Samsung Galaxy A54 5G
4. Samsung Galaxy A33 5G и A54 5G
5. Google Pixel 6a и Samsung Galaxy S20
6. Google Pixel 7 и Samsung Galaxy S20
7. Samsung Galaxy S22 и Galaxy S20
8. Google Pixel 6 и Samsung Galaxy S20
9. Samsung Galaxy S22 Ultra и Galaxy S20
10. Apple iPhone 13 и Samsung Galaxy S20
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры