Samsung Galaxy S8 против S7 Edge
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 29 марта 2017 года Samsung Galaxy S8 с экраном 5.8" и чипом Exynos 9 Octa 8895, против 5.5-дюймового Samsung Galaxy S7 Edge, который имеет процессор Exynos 8 Octa 8890 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
- Показывает на 50% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 8895
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Тонкие рамки – на 7.5% выше полезная площадь экрана
- Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
- Фронтальная камера записывает видео в 1440p
Причины выбрать Samsung Galaxy S7 Edge
- На 10% лучшая автономность (92 vs 84 часов)
- Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3000 мАч
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
48
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
67
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
54
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
81
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
60
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|5.8 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|1440 x 2560 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|16:9
|Плотность пикселей
|570 точек на дюйм
|534 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 4
|Соотношение экрана к корпусу
|83.6%
|76.1%
|Особенности
|- Always-On Display
|- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|99.8%
|-
|ШИМ (PWM)
|250 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|4.4 мс
|-
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|148.9 мм
|150.9 мм
|Ширина
|68.1 мм
|72.6 мм
|Толщина
|8 мм
|7.7 мм
|Вес
|155 граммов
|157 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
|Черный, Золотой, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Samsung Exynos 9 Octa 8895
|Samsung Exynos 8 Octa 8890
|Макс. частота
|2300 МГц
|2300 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
|- 4 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.6 ГГц: Mongoose
|Размер транзистора
|10 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Mali-G71 MP20
|Mali-T880 MP12
|Частота GPU
|546 МГц
|650 МГц
|FLOPS
|~349 Гфлопс
|~249 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Частота памяти
|1794 МГц
|1794 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 2.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
|До 200 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
340
Geekbench 5 (многоядерный)
1447
AnTuTu Benchmark 7
Galaxy S8 +31%
170326
130187
AnTuTu Benchmark 8
Galaxy S8 +50%
231240
154294
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Android 6.0 (С обновлением до Android 8.0)
|Оболочка UI
|One UI
|TouchWiz UI
|Размер системы из коробки
|11.7 ГБ
|7.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|3600 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi/PMA
|Да, Qi/PMA
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|1:45 ч.
|1:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:05 ч.
Galaxy S7 Edge +3%
10:35 ч.
Время просмотра видео
14:32 ч.
Galaxy S7 Edge +6%
15:12 ч.
Время разговора (3G)
24:30 ч.
Galaxy S7 Edge +8%
26:13 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX260 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy S7 Edge от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1440
|Апертура
|f/1.7
|f/1.7
|Фокусное расстояние
|25 мм
|22 мм
|Размер пикселя
|1.22 микрон
|1.34 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|1/4.1"
|Разрешение видео
|1440p при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
Galaxy S7 Edge +3%
91
Качество видео
Galaxy S8 +2%
88
Итоговая оценка камеры
Galaxy S7 Edge +1%
89
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|3.1
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|16
|9
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Март 2017 года
|Февраль 2016 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2017 года
|Март 2016 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.315 Вт/кг
|0.264 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.27 Вт/кг
|1.43 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- USB кабель
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S8 более удачной покупкой.
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