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Samsung Galaxy Z Fold 5 против Apple iPhone 15 Pro Max

86 из 100
Samsung Galaxy Z Fold 5
VS
85 из 100
Apple iPhone 15 Pro Max
Samsung Galaxy Z Fold 5
Apple iPhone 15 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 июля 2023 года Samsung Galaxy Z Fold 5 с экраном 7.6" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.7-дюймового Apple iPhone 15 Pro Max, который имеет процессор Apple A17 Pro и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy Z Fold 5
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 12 ГБ против 8 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Samsung
  • Комплектуется на 452 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 4400 мАч
  • На 23% выше плотность пикселей (460 vs 374 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 53.2 мм уже
  • Весит на 32 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Galaxy Z Fold 5
vs
iPhone 15 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип Dynamic AMOLED OLED
Размер 7.6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1812 x 2176 пикселей 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 10.8:9 19.5:9
Плотность пикселей 374 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 600 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1750 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus 2 Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 91.1% 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 94.7% -
ШИМ (PWM) 120 Гц -
Время отклика 4 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 154.9 мм 159.9 мм
Ширина 129.9 мм 76.7 мм
Толщина 6.1 мм 8.25 мм
Вес 253 грамма 221 грамм
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серый, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Samsung Galaxy Z Fold 5 и Apple iPhone 15 Pro Max в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Apple A17 Pro
Макс. частота 3360 МГц 3700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) -
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 -
Кэш L3 8 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра -
Графика Adreno 740 -
GPU-ядер 2560 -
Частота GPU 680 МГц -
FLOPS ~3481.6 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Частота памяти 4266 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 17
Оболочка UI One UI 5.1.1 -
Размер системы из коробки 34 ГБ -

Батарея

Объем 4400 мАч 4852 мАч
Макс. мощность зарядки 25 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:24 ч. -

Камеры

Сравнение и тесты камер Samsung Galaxy Z Fold 5 vs Apple iPhone 15 Pro Max
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6120 8000 x 6000
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 123° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung GN3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Sony IMX258 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Samsung Galaxy Z Fold 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3648 x 2736 4032 x 3024
Апертура f/1.8 f/1.9
Фокусное расстояние - 23 мм
Размер пикселя 1 микрон -
Тип сенсора Exmor-RS CMOS -
Размер сенсора 1/3" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Июль 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Август 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Ожидается
Уровень излучения SAR для головы 1.24 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.19 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 5, а если дисплей, автономность, программное обеспечение и корпус – то Apple iPhone 15 Pro Max.

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