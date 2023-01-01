Tecno Camon 20 Pro 5G против Samsung Galaxy A24 4G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 9 мая 2023 года Tecno Camon 20 Pro 5G с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8050, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A24 4G, который имеет процессор MediaTek Helio G99 и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Tecno Camon 20 Pro 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- На 53% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 865 и 564 баллов
Причины выбрать Samsung Galaxy A24 4G
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
85*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|396 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|900 нит
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|87%
|82.4%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|162.7 мм
|162.1 мм
|Ширина
|75.9 мм
|77.6 мм
|Толщина
|7.8 мм
|8.3 мм
|Вес
|193 грамма
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8050
|MediaTek Helio G99
|Макс. частота
|3000 МГц
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|6 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Mali-G77 MC9
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~980 Гфлопс
|~278 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Camon 20 Pro 5G +53%
865
564
Geekbench 5 (многоядерный)
Camon 20 Pro 5G +68%
3076
1826
|CPU
|-
|103750
|GPU
|-
|84782
|Memory
|-
|76824
|UX
|-
|93483
|Total score
|-
|362304
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|27 FPS
|7 FPS
|Graphics score
|4515
|1235
|Web score
|11788
|8027
|Video editing
|7537
|5566
|Photo editing
|41772
|15535
|Data manipulation
|9206
|7389
|Writing score
|21181
|12256
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|-
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 2048 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|HIOS 13
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|26.7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|33 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Да (46% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:27 ч.
|1:29 ч.
|Веб-серфинг
|-
|15:01 ч.
|Просмотр видео
|-
|16:27 ч.
|Игры
|-
|07:09 ч.
|Режим ожидания
|-
|155 ч.
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|9000 x 7000
|-
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|-
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 2 МП + 2 МП)
|3 (50 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/5"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/2.8"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|-
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Май 2023 года
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.41 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 33 Вт
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Tecno Camon 20 Pro 5G более удачной покупкой.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1