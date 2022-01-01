Главная > Сравнение смартфонов > 12 Pro vs iPhone 14 Pro – что лучше выбрать?

Xiaomi 12 Pro против Apple iPhone 14 Pro

Ксиаоми 12 Pro
VS
Эпл Айфон 14 Про
Xiaomi 12 Pro
Apple iPhone 14 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 28 декабря 2021 года Xiaomi 12 Pro с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14 Pro, который имеет процессор Apple A16 Bionic и вышел на 9 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12 Pro
  • На 0.63" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1400 мАч более емким аккумулятором – 4600 против 3200 мАч
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • На 13% выше плотность пикселей (521 vs 460 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Apple iPhone 14 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 42% лучшая автономность (36:11 vs 25:27 часов)
  • На 71% выше максимальная яркость экрана (1790 против 1049 нит)
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Xiaomi
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
12 Pro
vs
iPhone 14 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 521 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 970 нит 1000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1500 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.6% 87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 367 Гц 240 Гц
Время отклика 5 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
12 Pro
1049 нит
iPhone 14 Pro +71%
1790 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.6 мм 147.5 мм
Ширина 74.6 мм 71.5 мм
Толщина 8.66 мм 7.85 мм
Вес 204 грамма 206 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Розовый, Синий Графитовый, Серебристый, Фиолетовый, Золотой
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Нет
Соотношение экрана к корпусу
12 Pro +3%
89.6%
iPhone 14 Pro
87%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12 Pro и Эпл Айфон 14 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Apple A16 Bionic
Макс. частота 3000 МГц 3460 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2.02 ГГц: Sawtooth
- 2 ядра по 3.46 ГГц: Everest
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Apple GPU
Частота GPU 818 МГц -
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
12 Pro
1241
iPhone 14 Pro +49%
1850
Geekbench 5 (многоядерный)
12 Pro
3892
iPhone 14 Pro +36%
5307
AnTuTu Benchmark 9
12 Pro +3%
993737
iPhone 14 Pro
961338
CPU 224894 242087
GPU 435932 419508
Memory 159561 162089
UX 177347 144728
Total score 993737 961338
3DMark Wild Life Performance
12 Pro
9331
iPhone 14 Pro +6%
9862
Stability 65% 79%
Graphics test 55 FPS 59 FPS
Graphics score 9331 9862
PCMark 3.0 score 13070 -
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 iOS 16
Оболочка UI MIUI 13 -
Размер системы из коробки 26.5 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4600 мАч 3200 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 23 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 8 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:21 ч. 1:41 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:48 ч. 12:35 ч.
Просмотр видео 10:04 ч. 15:45 ч.
Игры 04:53 ч. 06:03 ч.
Режим ожидания 89 ч. 120 ч.
Общая автономность
12 Pro
25:27 ч.
iPhone 14 Pro +42%
36:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12 Pro vs Apple iPhone 14 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8700 x 5800 8000 x 6000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 115° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 50 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 12 МП + 0 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 48 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Сенсор: 1/3.5"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung JN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 12 Pro от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 14 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 4032 x 3024
Апертура f/2.5 f/1.9
Фокусное расстояние 26 мм 23 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/3.14" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
12 Pro
141
iPhone 14 Pro +1%
143
Качество видео
12 Pro
111
iPhone 14 Pro +34%
149
Итоговая оценка камеры
12 Pro
131
iPhone 14 Pro +11%
146

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C -
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный -
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
12 Pro
84.2 дБ
iPhone 14 Pro +6%
89.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 14 Pro. У него лучшие программное обеспечение, автономность, камера, корпус и звук.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
8 (61.5%)
5 (38.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. 12 Pro и iPhone 13 Pro
2. 12 Pro и Galaxy S21 Ultra
3. 12 Pro и Galaxy S22 Ultra
4. 12 Pro и Mi 11 Ultra
5. 12 Pro и Pixel 6 Pro
6. iPhone 14 Pro и iPhone 13 Pro
7. iPhone 14 Pro и iPhone 12 Pro
8. iPhone 14 Pro и Galaxy S22 Ultra
9. iPhone 14 Pro и iPhone 12
10. iPhone 14 Pro и Galaxy S22

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры