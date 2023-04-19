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Xiaomi 13 Ultra против 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra
VS
Xiaomi 13 Pro
Xiaomi 13 Ultra
Xiaomi 13 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 18 апреля 2023 года Xiaomi 13 Ultra с экраном 6.73" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.73-дюймового Xiaomi 13 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 4 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13 Ultra
  • Камера имеет оптический зум 5x

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13 Ultra
vs
13 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.73 дюймов 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 1300 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 1900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.5% 89.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 2 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13 Ultra
н/д
13 Pro
1249 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 163.2 мм 162.9 мм
Ширина 74.6 мм 74.6 мм
Толщина 9.1 мм 8.38 мм
Вес 227 граммов 229 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера Испарительная камера
Материал задней панели - Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13 Ultra
89.5%
13 Pro
89.6%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 Ultra и Xiaomi 13 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
13 Ultra
1483
13 Pro
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
13 Ultra
5040
13 Pro +1%
5081
AnTuTu Benchmark 9
13 Ultra +1%
1297186
13 Pro
1288449
CPU - 278655
GPU - 578893
Memory - 241568
UX - 189574
Total score 1297186 1288449
3DMark Wild Life Performance
13 Ultra
н/д
13 Pro
12802
Пиковая температура корпуса - 36 °C
Stability - 82%
Graphics test - 76 FPS
Graphics score - 12802
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 512, 1024 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 32 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4820 мАч
Мощность зарядки 90 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 11 минут) Да (50% за 9 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч. 0:22 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 11:49 ч.
Просмотр видео - 17:34 ч.
Игры - 04:37 ч.
Режим ожидания - 99 ч.
Общая автономность
13 Ultra
н/д
13 Pro
33:56 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 13 Pro
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото - 8192 x 6144
Зум Оптический, 5x Оптический, 3.2x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122° 115°
Количество объективов 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП) 3 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 14 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да -
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 13 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13 Ultra
н/д
13 Pro
136
Качество видео
13 Ultra
н/д
13 Pro
129
Итоговая оценка камеры
13 Ultra
н/д
13 Pro
136

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* - Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13 Ultra
н/д
13 Pro
88.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 13 Ultra.

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Всего проголосовало: 27

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Мнение пользователей

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Марат 19 апреля 2023 00:05
Отличие только в перископной камере и оптическом зуме и некоторых мелочах.
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