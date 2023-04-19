Xiaomi 13 Ultra Дисплей: 6.73" AMOLED - 1440 x 3200

6.73" AMOLED - 1440 x 3200 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 5 (50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP)

5 (50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 227 г.

Обзор Дисплей 98 Производительность 94 Батарея 93 Камера 84 Коммуникации 93 Итоговая оценка 89

Преимущества и недостатки Полнофункциональная камера с впечатляющим 5-кратным оптическим зумом и лазерным автофокусом

Полнофункциональная камера с впечатляющим 5-кратным оптическим зумом и лазерным автофокусом Несравнимый LTPO3-экран с пиковой яркостью 2600 нит

Несравнимый LTPO3-экран с пиковой яркостью 2600 нит Смартфон быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем

Смартфон быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем Влагозащита по стандарту IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до 1.5 метра

Влагозащита по стандарту IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до 1.5 метра Громкие динамики с достойным звучанием Вес в 227 грамм может доставлять неудобства во время использования устройства

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13 Ultra

98 Экран Тип AMOLED Размер 6.73 дюймов Разрешение 1440 x 3200 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 522 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Да Макс. заявленная яркость 1300 нит Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

83 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Ultra Высота 163.18 мм Ширина 74.64 мм Толщина 9.06 мм Вес 227 граммов Водонепроницаемость IP68 Система охлаждения Испарительная камера Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.5%

94 Производительность Все характеристики чипа Xiaomi 13 Ultra и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~3481 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1483 Geekbench 5 (многоядерный) 5040 AnTuTu Benchmark 9 1302347 CPU 274578 GPU 581047 Memory 250921 UX 196580 Total score 1302347 Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 - 6 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 12, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 512, 1024 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

93 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 90 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 11 минут) Время полной зарядки 0:36 ч.

84 Камеры Спецификации и тестирование камер 13 Ultra Основная камера Матрица 50.3 мегапикселей Зум Оптический, 5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП) Основной объектив - 50.3 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1.6 микрон

- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 50 МП

- Апертура: f/3.0

- Фокусное расстояние: 120 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 12 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

Времяпролетный объектив Да Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 22 мм Размер пикселя 0.7 микрон Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

93 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 3.2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM B3 / B5 / B8 3G сети WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 4G сети LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2023 года Дата начала продаж Апрель 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Пластиковый чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.