Xiaomi 13 Ultra
- Дисплей: 6.73" AMOLED - 1440 x 3200
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 5 (50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 227 г.
Обзор
Дисплей
98
Производительность
94
Батарея
93
Камера
84
Коммуникации
93
Итоговая оценка
89
Преимущества и недостатки
- Полнофункциональная камера с впечатляющим 5-кратным оптическим зумом и лазерным автофокусом
- Несравнимый LTPO3-экран с пиковой яркостью 2600 нит
- Смартфон быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем
- Влагозащита по стандарту IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до 1.5 метра
- Громкие динамики с достойным звучанием
- Вес в 227 грамм может доставлять неудобства во время использования устройства
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13 Ultra
98
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.73 дюймов
|Разрешение
|1440 x 3200 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|1300 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|89.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
83
Дизайн и корпус
|Высота
|163.18 мм
|Ширина
|74.64 мм
|Толщина
|9.06 мм
|Вес
|227 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
94
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
5040
AnTuTu Benchmark 9
1302347
|CPU
|274578
|GPU
|581047
|Memory
|250921
|UX
|196580
|Total score
|1302347
Лучшие смартфоны в AnTuTu Benchmark 9 - 6 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
93
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|90 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 11 минут)
|Время полной зарядки
|0:36 ч.
84
Камеры
|Матрица
|50.3 мегапикселей
|Зум
|Оптический, 5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|1920 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
|Основной объектив
|- 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|22 мм
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
93
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|2G сети
|GSM B3 / B5 / B8
|3G сети
|WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
|4G сети
|LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2023 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.