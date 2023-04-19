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Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Ultra
  • Дисплей: 6.73" AMOLED - 1440 x 3200
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 5 (50.3 MP + 50 MP + 50 MP + 50 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 227 г.

Обзор

Дисплей
98
Производительность
94
Батарея
93
Камера
84
Коммуникации
93
Итоговая оценка
89

Преимущества и недостатки

  • Полнофункциональная камера с впечатляющим 5-кратным оптическим зумом и лазерным автофокусом
  • Несравнимый LTPO3-экран с пиковой яркостью 2600 нит
  • Смартфон быстро заряжается как проводным, так и беспроводным путем
  • Влагозащита по стандарту IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до 1.5 метра
  • Громкие динамики с достойным звучанием
  • Вес в 227 грамм может доставлять неудобства во время использования устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13 Ultra
98

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.73 дюймов
Разрешение 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 1300 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
83

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Ultra
Высота 163.18 мм
Ширина 74.64 мм
Толщина 9.06 мм
Вес 227 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
94

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi 13 Ultra и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1483
Geekbench 5 (многоядерный)
5040
AnTuTu Benchmark 9
1302347
CPU 274578
GPU 581047
Memory 250921
UX 196580
Total score 1302347
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
93

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 11 минут)
Время полной зарядки 0:36 ч.
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер 13 Ultra
Основная камера
Матрица 50.3 мегапикселей
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 5 (50.3 МП + 50 МП + 50 МП + 50 МП)
Основной объектив - 50.3 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1.6 микрон
- Сенсор: 1/0", Sony IMX989 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 120 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.51", Sony IMX858 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
93

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM B3 / B5 / B8
3G сети WCDMA B1 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19
4G сети LTE B1 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 /B18 / B19 / B26 / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2023 года
Дата начала продаж Апрель 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Пластиковый чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Ultra могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (33 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Galaxy S23 Ultra против 13 Ultra
2. 13 Pro против 13 Ultra
3. iPhone 14 Pro Max против 13 Ultra
4. Galaxy S22 Ultra (Snapdragon) против 13 Ultra
5. X90 Pro Plus против 13 Ultra
6. Pixel 7 Pro против 13 Ultra
7. Find X6 Pro против 13 Ultra
8. OnePlus 11 против 13 Ultra
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Отзывы (2)

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Иван 19 апреля 2023 12:58
У него 10х оптический зум!
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Анатолий 19 апреля 2023 09:51
В основном объективе опечатка. Сенсор: 1/0".
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