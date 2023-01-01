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Xiaomi 13 против Xiaomi 12T

Ксиаоми 13
VS
Ксиаоми 12Т
Xiaomi 13
Xiaomi 12T

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8100 Ultra и вышел на 3 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • Показывает на 51% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • Функция реверсивной зарядки
  • На 62% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1508 и 932 баллов
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • На 0.31" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
Xiaomi 12T

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6.36 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
954 нит

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 163.1 мм
Ширина 71.5 мм 75.9 мм
Толщина 8 мм 8.6 мм
Вес 189 граммов 202 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP53
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Темно-синий, Белый, Серый, Мятный, Зеленый, Красный, Желтый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +3%
89.4%
Xiaomi 12T
86.7%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 13 и Ксиаоми 12Т в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 3200 МГц 2850 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) 8 (4 + 4)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 8 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 740 Mali-G610 MC6
Частота GPU - 912 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13 +62%
1508
Xiaomi 12T
932
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13 +41%
5316
Xiaomi 12T
3769
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13 +51%
1228288
Xiaomi 12T
816117
CPU - 196804
GPU - 313342
Memory - 140254
UX - 161901
Total score 1228288 816117
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
5856
Stability - 99%
Graphics test - 35 FPS
Graphics score - 5856
PCMark 3.0 score - 12490
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Да Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:06 ч.
Просмотр видео - 13:24 ч.
Игры - 05:21 ч.
Режим ожидания - 116 ч.
Общая автономность
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
31:35 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя 108 мегапикселей
Разрешение фото - 12032 x 9204
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) -
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (54 МП + 10 МП + 12 МП) 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 20 мегапикселей
Разрешение фото 6528 x 4896 -
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 22 мм 26 мм
Размер пикселя 0.7 микрон -
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
120
Качество видео
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
127
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 13
н/д
Xiaomi 12T
115

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 -
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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