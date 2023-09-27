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Xiaomi 13T Pro против 12T Pro

86 из 100
Xiaomi 13T Pro
VS
81 из 100
Xiaomi 12T Pro
Xiaomi 13T Pro
Xiaomi 12T Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.67-дюймового Xiaomi 12T Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13T Pro
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Более современная версия Bluetooth (v5.4)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 7
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 4.0 против UFS 3.1
  • На 23% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 6 – 2070 и 1678 баллов
Причины выбрать Xiaomi 12T Pro
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
13T Pro
94*
12T Pro
79
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
13T Pro
86*
12T Pro
81
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
13T Pro
vs
12T Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 446 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5% 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 98.2%
ШИМ (PWM) - 120 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
13T Pro
н/д
12T Pro
918 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 162.2 мм 163.1 мм
Ширина 75.7 мм 75.9 мм
Толщина 8.49 мм 8.6 мм
Вес 206 граммов 205 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP53
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
13T Pro +1%
87.5%
12T Pro
86.7%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 12T Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3350 МГц 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 8 МБ 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MP11 Adreno 730
GPU-ядер 2112 1536
Частота GPU 995 МГц 900 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс ~2764.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
13T Pro +23%
2070
12T Pro
1678
Geekbench 6 (многоядерный)
13T Pro +23%
5545
12T Pro
4491
AnTuTu Benchmark 10
13T Pro +8%
1399830
12T Pro
1296275
CPU 361263 358421
GPU 464304 474848
Memory 297925 214129
UX 269989 247384
Total score 1399830 1296275
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 MIUI 14
Размер системы из коробки - 33 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч. 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:04 ч.
Просмотр видео - 15:07 ч.
Игры - 05:32 ч.
Режим ожидания - 93 ч.
Общая автономность
13T Pro
н/д
12T Pro
32:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13T Pro vs Xiaomi 12T Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 -
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Xiaomi 12T Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм -
Размер пикселя 0.8 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2" 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
13T Pro
н/д
12T Pro
130
Качество видео
13T Pro
н/д
12T Pro
134
Итоговая оценка камеры
13T Pro
н/д
12T Pro
129

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
13T Pro
н/д
12T Pro
90.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Октябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Октябрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Xiaomi 13T Pro. У него лучшие дисплей, производительность, автономность, коммуникации и корпус.

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13 (54.2%)
11 (45.8%)
Всего проголосовало: 24

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Мнение пользователей

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Danialdanialov 27 сентября 2023 10:10
13Т pro в Geekbench 6 странно себя ведёт так как 9200 plus нереально мощный, он даже в споре с apple А16 bionic и Snapdragon 8 gen 2 выигрывает, а тут он между 888 и 8 gen 1.
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