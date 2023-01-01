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Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1220 x 2712
  • Чип: MediaTek Dimensity 9200 Plus
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 206 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
81
Производительность
92
Игры
79
Батарея
94*
Коммуникации
87
Итоговая оценка
86*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Экран дарит только положительные эмоции за счет беспрецедентной яркости и частоте обновления
  • Мощности предостаточно для самых сложных задач - память обладает топовой скоростью передачи данных
  • Сертификация IP68 обеспечивает премиальную влагозащиту
  • Двукратный зум значительно улучшает возможности камеры
  • Немаленькая батарея заряжается за считанные минуты
  • Есть поддержка eSIM
  • Отсутствует возможность беспроводной зарядки батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13T Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13T Pro
Высота 162.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.49 мм
Вес 206 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi 13T Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 9200 Plus
Макс. частота 3350 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.35 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G715 Immortalis MP11
GPU-ядер 2112
Частота GPU 995 МГц
FLOPS ~4202.8 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
2070
Geekbench 6 (многоядерный)
5545
AnTuTu Benchmark 10
1399830
CPU 361263
GPU 464304
Memory 297925
UX 269989
Total score 1399830
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:19 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер 13T Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/39/40/41/42/48
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (11 голосов)

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