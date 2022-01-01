Xiaomi 12T Pro Дисплей 93 Производительность 95 Батарея 75 Камера 76 Итоговая оценка 84 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Флагманский OLED-дисплей с Dolby Vision и высокой яркостью

Классический дизайн корпуса с достойной сборкой

Действительно быстро заряжается от комплектного адаптера питания

Установлен топовый процессор с огромным запасом производительности

Солидного качества фото и видео Автономность хорошая, но могла быть лучше

Получил немало ухудшений по сравнению с предшественником

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12Т Про

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1220 x 2712 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 446 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 907 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12T Pro Высота 163.1 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 205 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.7%

95 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12Т Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1 Макс. частота 3190 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2 Кэш L3 6 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 730 Частота GPU 900 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1245 Geekbench 5 (многоядерный) 4050 AnTuTu Benchmark 9 1023201 Рейтинг телефонов в AnTuTu Benchmark 9 - 20 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

75 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:23 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 08:34 ч. Просмотр видео 13:52 ч. Игры 05:19 ч. Режим ожидания 93 ч. Общая автономность 28:05 ч.

76 Камеры Спецификации и тестирование камер 12T Pro Основная камера Матрица 200 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 200 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.2 Размер пикселя 0.8 микрон Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.47" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/39/40/41/42/48 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфону

- Адаптер питания

- Кабель USB Type-C

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12T Pro могут отличаться в зависимости от региона.