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Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T Pro
Дисплей
93
Производительность
95
Батарея
75
Камера
76
Итоговая оценка
84
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Флагманский OLED-дисплей с Dolby Vision и высокой яркостью
  • Классический дизайн корпуса с достойной сборкой
  • Действительно быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Установлен топовый процессор с огромным запасом производительности
  • Солидного качества фото и видео
  • Автономность хорошая, но могла быть лучше
  • Получил немало ухудшений по сравнению с предшественником

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12Т Про
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
907 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12T Pro
Высота 163.1 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 205 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
95

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12Т Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm SM8475 Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3190 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1245
Geekbench 5 (многоядерный)
4050
AnTuTu Benchmark 9
1023201
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
75

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 08:34 ч.
Просмотр видео 13:52 ч.
Игры 05:19 ч.
Режим ожидания 93 ч.
Общая автономность
28:05 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер 12T Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (200 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.22", Samsung HP1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66/B38/39/40/41/42/48
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфону
- Адаптер питания
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 12T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. 12T Pro против Mi 11 Ultra
2. 12T Pro против iPhone 13
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4. 12T Pro против 12 Pro
5. 12T Pro против Galaxy S22 Ultra
6. 12T Pro против Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
7. 12T Pro против Galaxy S22 Plus
8. 12T Pro против Galaxy S22 Plus (Snapdragon)
9. 12T Pro против 12S Ultra
10. 12T Pro против 12S Pro
11. 12T Pro против Xiaomi 12T

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