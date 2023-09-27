Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 сентября 2023 года Xiaomi 13T Pro с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 9200 Plus, против 6.67-дюймового Xiaomi 13T, который имеет процессор MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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