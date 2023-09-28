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Xiaomi 13T

Xiaomi 13T
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1220 x 2712
  • Чип: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
  • Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 197 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
77
Производительность
68
Игры
52
Батарея
94*
Коммуникации
83
Итоговая оценка
78*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Огромный запас яркости дисплея позволяет без проблем пользоваться смартфоном в любых условиях освещения
  • Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом
  • Влагозащищен по флагманским стандартам
  • Большой аккумулятор заряжается в короткие сроки
  • Поддерживает работу встроенной SIM-карты (eSIM)
  • Не поддерживает беспроводную зарядку батареи

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13T

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 2600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 87.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13T
Высота 162.2 мм
Ширина 75.7 мм
Толщина 8.49 мм
Вес 197 граммов
Водонепроницаемость IP68
Система охлаждения Испарительная камера
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi 13T и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8200 Ultra
Макс. частота 3100 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Mali-G610 MP6
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~1442 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 6 (одноядерный)
1243
Geekbench 6 (многоядерный)
3599
AnTuTu Benchmark 10
872840
CPU 244227
GPU 224742
Memory 185226
UX 210685
Total score 872840
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 17 минут)
Время полной зарядки 0:43 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 13T
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.4
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 13T могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (12 голосов)

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Отзывы (1)

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OneNoneL 28 сентября 2023 04:39
У вас ошибка! В Xiaomi 13T ОЗУ LPDDR5.
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