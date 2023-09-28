Xiaomi 13T
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1220 x 2712
- Чип: MediaTek Dimensity 8200 Ultra
- Камера: 3 (50 MP + 50 MP + 12 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 197 г.
Обзор
Дисплей
92
Камера
77
Производительность
68
Игры
52
Батарея
94*
Коммуникации
83
Итоговая оценка
78*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Огромный запас яркости дисплея позволяет без проблем пользоваться смартфоном в любых условиях освещения
- Камера оснащена 2-кратным оптическим зумом
- Влагозащищен по флагманским стандартам
- Большой аккумулятор заряжается в короткие сроки
- Поддерживает работу встроенной SIM-карты (eSIM)
- Не поддерживает беспроводную зарядку батареи
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi 13T
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|2600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|87.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|162.2 мм
|Ширина
|75.7 мм
|Толщина
|8.49 мм
|Вес
|197 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Система охлаждения
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
87.5%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8200 Ultra
|Макс. частота
|3100 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex A55
- 3 ядра по 3 ГГц: Cortex A78
- 1 ядро по 3.1 ГГц: Cortex A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Mali-G610 MP6
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~1442 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 6 (одноядерный)
1243
Geekbench 6 (многоядерный)
3599
AnTuTu Benchmark 10
872840
|CPU
|244227
|GPU
|224742
|Memory
|185226
|UX
|210685
|Total score
|872840
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 10 - 150 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MIUI 14
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|67 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 17 минут)
|Время полной зарядки
|0:43 ч.
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (50 МП + 50 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX707 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 0.61 микрон
- Сенсор: 1/2.88", Omnivision OV50D40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Сенсор: 1/3.06"
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Размер пикселя
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.4
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900 MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 13T могут отличаться в зависимости от региона.